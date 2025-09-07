Unas 20.000 personas acompañan al Cascamorras en Baza (Granada)

Celebración de la carrera del Cascamorras en Baza (Granada). - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Unas 20.000 personas han participado este año 2025 en la carrera del Cascamorras celebrada en Baza (Granada) "apenas sin incidentes, más allá de las habituales contusiones que conlleva la alta concentración de personas".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Baza en un comunicado en el que informa del discurrir de la carrera del Cascamorras Fran Vera celebrada en la tarde de este pasado sábado, 6 de septiembre.

De acuerdo a la información proporcionada por el Puesto de Mando Avanzado situado en la Plaza de las Eras, en el marco de esta celebración se han realizado 21 atenciones correspondientes a heridos leves, la mayoría de ellos por cuestiones como golpes, pisotones o pequeñas heridas.

De ellos, dos personas han tenido que ser trasladadas al Hospital de Baza al considerarse heridas de mayor grado, y una al centro de salud; en concreto, una joven que ha sufrido "un pequeño desmayo sin mayores consecuencias".

El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, ha felicitado a todas las personas que han estado trabajando durante toda la fiesta, un total de 140 efectivos de diferentes departamentos y cuerpos.

"Tenemos que felicitarnos un año más porque el Cascamorras ha sido una fiesta segura, sin incidentes de relevancia y una fiesta, además, que crece cada año. En días sucesivos analizaremos su repercusión, pero en este momento, repito, nos felicitamos todos porque todo ha salido muy bien", ha concluido el alcalde.