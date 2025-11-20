CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 30 marcas de moda, decoración, complementos y artesanía de toda España se citan en Córdoba en la cuarta edición del mercadillo Poderío Market, desde este viernes al domingo en el Hotel Eurostars Palace, en el Paseo de la Victoria.

Según destacan desde la organización, la entrada es gratuita y las 50 primeras personas que acudan recibirán un regalo. Tambien se sorteará una cesta con productos del mercadillo entre los compradores, de manera que por cada compra efectuada se les entregará una papeleta con la que participar.

En concreto, Poderío Market permanecerá abierto de 16,00 a 21,00 horas este viernes; de 11,00 a 21,00 horas el sabado, y de 11,00 a 19,00 horas el domingo.