Las 30 obras finalistas del Concurso de Pintura Rafael Zabaleta se exponen en Quesada (Jaén) hasta el 28 de agosto

El Museo Zabaleta-Miguel Hernández de Quesada (Jaén) acoge la exposición del 51 Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta. La muestra reúne los 30 trabajos finalistas del certamen y estará abierta hasta el próximo 28 de agosto.

El acto de inauguración ha contado, entre otros, con el alcalde del municipio, José Luis Vílchez; el concejal de Cultura, Juan Antonio López, y la directora del Museo Zabaleta, Rosa Valiente, según ha informado el Ayuntamiento.

El regidor ha animado a los quesadeños y turistas a visitar la exposición y ha hecho hincapié en el gran esfuerzo que el Consistorio realiza año tras año para mantener este veterano certamen que posee una dotación económica de 11.000 para los dos trabajos ganadores.

El primero, denominado 'Rafael Zabaleta', está dotado de busto y 7.000 euros, mientras que el segundo, 'Rafael Hidalgo de Caviedes', recibe busto y 4.000 euros. "Somos conscientes del prestigio de este concurso, que tiene más de medio siglo de vida y sitúa a Quesada como destino cultural internacional. Además, esta muestra supone un revulsivo turístico más para visitar nuestro municipio en verano", ha destacado.

Por su parte, la directora del Museo ha realizado una visita guiada por la exposición y ha puesto de relieve la calidad de los trabajos presentados al concurso. Además, ha querido agradecer la implicación del jurado, compuesto por reconocidos artistas y personalidades del mundo del arte en España.

"El prestigio del certamen queda sobradamente acreditado con la trayectoria de los miembros del jurado que nos acompañan cada edición. Este año hemos podido contar con la crítica, investigadora, comisaria y directora de Valdearte, Verónica Álvarez; la comisaria y crítica de arte y directora de JustMad, Semíramis González; la crítica de arte María Regina Pérez y la investigadora, docente y especialista en Mercado del Arte Marta Pérez, entre otros", ha subrayado.

El concejal de Cultura ha recordado que en esta edición se han recibido 409 cuadros, provenientes de todos los rincones de España y de algunos países del extranjero. "La fase preliminar se ha celebrado por segundo año de manera 'online' lo que ha permitido que se hayan presentado obras de diferentes puntos del planeta y la cifra de trabajos presentados se haya incrementado considerablemente", ha expuesto.

Entre las obras expuestas se encuentran las ganadoras: el cuadro 'Soy mi jardín. Tú', un óleo sobre lino del pintor gaditano Santiago Navarro, que se alzó con el primer premio, y el trabajo titulado 'Mr. And Mrs. Arias', de Cristina Megía Fernández, reconocido con el segundo premio. También se pueden ver las menciones de honor otorgadas a 'Midsummer night', de Alejandro Botubol; 'Straight, left and right', de Mónica Dixon Gutiérrez de Terán, y 'Construcción de paisajes 04', de Ignacio Estudillo Pérez.

La exposición temporal del 51 Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta permanecerá abierta hasta el próximo 28 de agosto en el horario habitual del Museo. Ese mismo día tendrá lugar la entrega de premios a las obras galardonadas.