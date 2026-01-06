La estación de esquí de Sierra Nevada recibe a 185.000 personas esta Navidad entre esquiadores y usuarios de actividades

Sierra Nevada abre todas sus zonas por Navidad con nuevas pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna. (Foto de archivo). - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí granadina de Sierra Nevada ha cerrado el periodo navideño que ha discurrido entre el final del año 2025 y el inicio del 2026 tras recibir a unas 185.000 personas, entre esquiadores --unos 130.000-- y 55.000 usuarios de actividades y telecabinas.

Así se desprende de los datos de afluencia acumulada de la estación de esquí recopilados entre el pasado 22 de diciembre y este martes, 6 de enero, según han explicado desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación invernal.

Además, desde Cetursa han subrayado que Sierra Nevada ha cerrado el periodo navideño tras presentar "la mejor oferta esquiable de las últimas nueve temporadas", con una media de 80 kilómetros al día, con 100 o más kilómetros en "buena parte del periodo", con todas las zonas abiertas y todos los remontes en funcionamiento.

Durante los días de Navidad, la estación ha recibido varias nevadas que han ido "mejorando tanto la calidad como el espesor de nieve", han explicado las mismas fuentes, que han detallado que antes y después de la cabalgata de Reyes se registraron nuevas precipitaciones que aportaron otros 20 centímetros de nieve --fría y seca--, que han dejado el dominio esquiable en una "situación inmejorable".

La ocupación hotelera media se ha situado desde el 22 de diciembre al 5 de enero en torno al 70%, con días en torno a Año Nuevo con 90 por ciento o más de ocupación.

El número de esquiadores se ha movido entre los 5.000 esquiadores al día en las jornadas de menor afluencia por temporal, y picos máximos de 15.000 esquiadores.

El programa de actividades ha sido "tanto intenso como variado", según valoran desde Cetursa, con música en directo, cine infantil, mercadillo navideño, las campanadas de Nochevieja --retransmitidas en directo por Canal Sur-- y la Cabalgata de Reyes con sus majestades esquiando por la pista iluminada de El Río.

Finalmente, desde Cetursa apuntan que la estación encara la primera semana tras Navidad "en condiciones excepcionales" de esquí, con "prácticamente todo el dominio esquiable operativo".