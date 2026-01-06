La Junta licita por 151,5 millones de euros la mejora de 1.000 kilómetros de carreteras de Andalucía

Obras de reparación de firme en carreteras andaluzas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía afrontará una inversión extraordinaria de 151,5 millones de euros para la mejora de mil kilómetros de carreteras autonómicas en este año 2026.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha informado este martes en un comunicado de la licitación de los nuevos contratos de firmes, que "multiplica por 17" las cantidades que habitualmente se destina a la reparación de firmes de la red viaria autonómica, cuyo estado se ha visto "agravado" en los últimos años por fenómenos de lluvias torrenciales como las últimas DANA, según ha explicado el departamento que dirige Rocío Díaz.

La propia consejera ha puesto de manifiesto que "se han redoblado los esfuerzos por parte del Gobierno de Juanma Moreno para actuar de forma inmediata en mil kilómetros de nuestras carreteras, los que se encontraban en peor estado".

Sobre ello, ha hecho hincapié en que, desde 2019, "se ha ido incrementado las partidas para la conservación de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica tras años en los que los anteriores gobiernos llegaron a reducir a la mitad una inversión".

"El Plan de Asfaltado va a revertir de manera sustancial la situación y va a suponer un nuevo impulso a nuestro compromiso con la seguridad vial", ha manifestado la titular andaluza de Fomento, que ha remarcado que ya el año pasado se empezó a ver los resultados del plan, con una inversión de 24 millones de euros "sólo para la renovación de firmes". "Estos nuevos contratos darán continuidad al trabajo emprendido en 2025", ha añadido.

Los contratos licitados por la Junta de Andalucía se marcan como objetivo "garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en las ocho provincias andaluzas". Para ello, se ha analizado el estado de la red viaria, para "asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme".

El contrato se ha dividido en 16 lotes, dos por provincia. El reparto ha sido de 17,5 millones de euros por provincia, salvo en Cádiz y Sevilla, que por número de kilómetros y el estado de sus vías percibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente.

Con ello, se logra "una intervención equilibrada y adaptada a las necesidades de cada territorio", según valoran desde la Consejería, desde donde han detallado que las actuaciones previstas abarcan la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Además, existe la posibilidad de prórroga en estos contratos, que "implicaría un aumento de las partidas y de las carreteras atendidas", según aclara la Consejería, que ha puntualizado que esta intervención se enmarca en la línea estratégica de conservación de firmes, "uno de los elementos funcionales más importantes de una carretera".

Según el Gobierno andaluz, la situación actual de la red viaria autonómica "obliga a recuperar la capacidad portante de tramos de carreteras que se encuentran en estado deteriorado o muy deteriorado".

El Gobierno andaluz defiende que ha dado "prioridad a estos contratos de renovación de firmes, ante la necesidad de actuar en los tramos más afectados", y ha destacado que los contratos en vigor, por valor de 24 millones de euros y que "ya triplicaban la inversión en renovación de firmes, se han reajustado casi en su totalidad para adelantar a 2025 actuaciones que estaban previstas para 2026, dada la importancia de actuar en la red viaria".

Las empresas interesadas en ejecutar los nuevos contratos de renovación de firmes tienen hasta mediados de febrero para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la administración andaluza (Sirec).