Unos 300 agricultores y ganaderos de Granada participan este miércoles en la tractorada de Madrid

Archivo - Tractor en una explotación agraria. Archivo. - ASAJA GRANADA - Archivo

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 agricultores y ganaderos organizados desde distintos puntos de la provincia de Granada como Loja, Íllora, Huétor Tájar, el Altiplano y la Costa participarán este miércoles en la movilización convocada en Madrid para reclamar medidas que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

La movilización, convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones, con el apoyo de Cooperativas Agroalimentarias, partirá a las 11,00 horas de la plaza de Colón y recorrerá el paseo de Recoletos y el paseo del Prado hasta concluir en el paseo de la Infanta Isabel, frente al Ministerio de Agricultura, acompañada por 500 tractores.

Bajo el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir', reclamarán medidas frente al encarecimiento de los costes de producción, una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto suficiente, precios que cubran los costes, las mismas reglas para los productos importados y una reducción efectiva de la burocracia.

El sector agrario advierte de que el aumento de los gastos de producción está comprometiendo la continuidad de numerosas explotaciones.

El combustible para la maquinaria, los fertilizantes, la alimentación del ganado, la energía y otros insumos representan una carga creciente, mientras que los precios percibidos por agricultores y ganaderos no siempre cubren costes.

Las organizaciones convocantes reclaman un plan de choque frente a los costes de producción; una PAC fuerte y con presupuesto suficiente; precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria eficaz; reciprocidad en las exigencias a los productos de terceros países, así como menos burocracia y más facilidades para producir.

La movilización quiere recordar que sin agricultores y ganaderos no hay alimentos y que la continuidad de las explotaciones agrarias es esencial para garantizar el abastecimiento alimentario y la soberanía alimentaria, "por lo que el futuro del campo no es solo una cuestión del sector, sino que afecta al conjunto de la sociedad".