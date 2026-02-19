Unos 300 estudiantes de Córdoba conocen por videoconferencia los proyectos de la Campaña Antártica

El capitán Pablo López en videoconferencia desde la Antártida. - UCO

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 estudiantes de educación secundaria y Bachillerato han llenado este jueves el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para conectarse en directo por videoconferencia con la misión española militar en la Antártica. Los trece mil kilómetros que separan ambos puntos no han sido impedimento para que el capitán Pablo Vázquez, responsable de telecomunicaciones de la base Gabriel de Castilla en la Isla Decepción, haya explicado al alumnado los objetivos científicos y militares de llamada Campaña Antártica.

Según ha informado la UCO en una nota, esta actividad formativa está organizada por la Subdelegación de Defensa en Córdoba, en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la propia universidad.

El subdelegado de Defensa en Córdoba, José María Ortega, ha dado la bienvenida a los estudiantes y docentes de los IES Luis de Góngora, Zoco, López Neyra, Medina Azahara y CDP Santa Victoria. El subdelegado ha explicado que la Campaña Antártica, que se realiza en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, ya ha alcanzado su trigésima novena edición.

La campaña nació con el objetivo de mantener la presencia española en el Polo Sur en cumplimiento de los tratados del Ártico, y, por otra parte, en colaboración con el Ministerio de Universidad e Innovación, apoyar a los proyectos científicos y proyectos de investigación que soliciten realizarlo en esta zona del mundo por sus especiales características.

"Para las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra es una campaña a la que le tenemos mucho cariño por los años que tiene, y también por las peculiaridades que supone estar desplegados en el Polo Sur, a 13.000 kilómetros de España. Sostener logísticamente esta misión, para nosotros, es un desafío y un reto", ha comentado.

El general Fernando Ruiz Gómez, jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno', quien en su día estuvo también destinado en la base Gabriel de Castilla, ha explicado que los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Isla Decepción durante el verano austral tienen también un interés militar, y se centran en las áreas de biología, vulcanología y telecomunicaciones, entre otras.

Para sorpresa de muchos de los asistentes, ha recordado que fue un cordobés, Francisco de Hoces, quién en 1526 navegó por primera vez el Estrecho de Magallanes y, durante la travesía, una tormenta lo arrastró, convirtiéndose en el primer europeo en avistar el mar o paso que se conoce con su nombre en España. En 1603, Gabriel de Castilla, quien da nombre a la base militar en la Antártida, fue el primero en avistar tierra.

Desde la Antártida, el capitán Pablo López ha explicado que la presencia militar española se remonta a 1988, lo que convierte a esta campaña en la más veterana del Ejército de Tierra en el exterior. Ha destacado la rica diversidad biológica de la Isla Decepción, que pertenece al archipiélago de las Shetland del Sur, en la que destaca una gran presencia de pingüinos, lobos marinos, foca de Wedell, elefantes marinos, aves y un rico fondo marino.

Los estudiantes se han interesado por las condiciones de vida del personal investigador y militar desplegado en la Antártida, así por las vías para poder optar a una plaza en la Campaña Antártica.

Durante la videoconferencia, han acompañado a los representantes militares el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO, Sebastián Ventura, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, Diego Ángel Copé.