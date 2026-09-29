El 32 Festival de Jóvenes Realizadores reunirá en Granada a presente y futuro del cine español del 18 al 24 de octubre

La 32 edición del Festival de Jóvenes Realizadores, que se ha presentado en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Granada, ha batido récord de participación con 1.500 obras inscritas. Además, su programación crece un 20% respecto al año pasado. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada volverá a convertirse en punto de encuentro para el talento cinematográfico emergente y para algunos de los nombres más destacados del cine español con la celebración de la 32 edición del Festival Jóvenes Realizadores, que tendrá lugar del 18 al 24 de octubre. Un certamen que crece en programación, espacios, participación y proyección y que reafirma el papel de Granada como ciudad de cine y uno de los grandes escenarios culturales del sur de Europa.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado una programación que "mira al presente y al futuro del cine, que apuesta por quienes ya están construyendo nuevas formas de contar y, al mismo tiempo, abre las puertas a quienes están empezando". Para la regidora, el Festival Jóvenes Realizadores "representa muy bien la Granada que estamos construyendo en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031: una ciudad que protege su patrimonio cultural, pero que, también apuesta por la creación contemporánea, por los jóvenes, por la formación y por el talento".

Carazo ha destacado además que "Granada es una ciudad de cine" y ha señalado que la presencia de grandes profesionales junto a jóvenes creadores convierte cada edición del festival en "un espacio privilegiado para el encuentro, el aprendizaje y la creación de nuevas oportunidades".

"Queremos que quienes vienen a Granada a presentar una película, participar en un encuentro o comenzar su trayectoria profesional encuentren aquí una ciudad abierta, culturalmente activa y conectada con Europa", ha afirmado.

Por su parte, el codirector, Julio Bolívar, ha señalado que "el Festival de Jóvenes Realizadores bate su récord histórico con 1.500 inscripciones y consolida su papel clave en la industria. El certamen refuerza su vocación pública y accesible ofreciendo alrededor del 90% de la programación completamente gratuita y abriendo el cine a las nuevas generaciones a través de actividades didácticas para 700 escolares".

"Nuestro objetivo va más allá de una semana de proyecciones; queremos construir presente y futuro, potenciando el encuentro de la industria en Granada y reivindicando el talento de cineastas andaluces como Celia Rico, Ian de la Rosa y Fernando Franco, cuyas trayectorias ya han trascendido nuestras fronteras", ha añadido.

La 32 edición llega avalada por un récord de participación, con más de 1.500 obras inscritas de todo el mundo, y por su reciente incorporación como festival calificador de los Premios Goya, un reconocimiento que refuerza su papel en la promoción del cortometraje y del nuevo talento audiovisual.

La programación crece un 20% respecto al pasado año y se extiende por el Centro Federico García Lorca, el Teatro Isabel la Católica, el Palacio de los Condes de Gabia, la Filmoteca de Andalucía, la Facultad de Comunicación y Documentación y el Espacio V Centenario de la Universidad de Granada.

Durante una semana se proyectarán más de 70 películas entre largometrajes y cortometrajes a concurso, con 15 estrenos en España y varios estrenos mundiales. La Sección Oficial estará integrada por la Competición Internacional, la Competición 'Vibraciones', centrada en el cine andaluz más innovador, y 'Aguaespejo', dedicada a la relación entre creación audiovisual, agua y medio ambiente. A ellas se suma 'Pantalla Film in Granada', que pone el foco en el talento granadino y en las producciones rodadas en la provincia.

HOMENAJES A CELIA RICO Y A FERNANDO FRANCO

Entre las grandes protagonistas de esta edición estará Celia Rico, homenajeada durante la inauguración del domingo 18 de octubre en el Centro Federico García Lorca, donde además mantendrá un encuentro con el público. La directora y guionista sevillana contará también con una retrospectiva de su obra y participará en las actividades formativas del festival.

La clausura, el sábado 24 de octubre en el Teatro Isabel la Católica, tendrá como protagonista a Fernando Franco, que recibirá el Premio Sin Fin honorífico a su trayectoria. El cineasta, ganador del Goya a Mejor Dirección Novel por 'La herida' y estrechamente vinculado a Granada, acaba de finalizar el rodaje de 'Lorca', la película sobre las últimas horas del poeta granadino. La gala incluirá además el preestreno de 'El mal padre', protagonizada por Eduard Fernández y presentada por su director, Roberto Bueso, y el actor Francesco Carril, junto a la actuación de Ciutat.

El festival reunirá asimismo a nombres como Ian de la Rosa, Roberto Bueso, Avelina Prat, Marina Parés, Sara Torres, Montse Triola, Carlos Saiz, Manuela Ocón, Odile Antonio-Báez, Lucía Selva y Quique González. Entre las citas destacadas figura el Encuentro con Realizadores protagonizado por Avelina Prat, nominada al Goya al Mejor Guion Original por Una quinta portuguesa, en una sesión moderada por el crítico Javier Ocaña.

El cine volverá a dialogar con otras disciplinas en las Sesiones Especiales del Teatro Isabel la Católica, con la celebración del 50 aniversario de 'Taxi Driver', cuya banda sonora será interpretada en directo por Zabala, y la proyección de 'El acorazado Potemkin', acompañada por una sesión en directo de la DJ granadina Anika Kunst.

La música tendrá también un papel protagonista con el estreno mundial de 'Coleccionistas', documental de Dani Molina sobre el proceso de creación del último disco de Quique González, grabado en Granada, y con 'El aire que no descansa', una experiencia sonora construida a partir de materiales del archivo de Federico García Lorca.

La formación y la creación de nuevos públicos constituyen otro de los pilares del festival. Más de 700 jóvenes participarán en proyecciones pedagógicas, talleres y clases magistrales, entre ellas las impartidas por Celia Rico e Ian de la Rosa. De esta manera, el certamen no solo muestra el cine que se está haciendo, sino que contribuye a formar a quienes harán el cine del futuro.