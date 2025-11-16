Unos 3.500 trabajadores se manifiestan en Motril (Granada) por el Convenio Colectivo del sector del manipulado

Manifestación convocada por UGT, CCOO y CSIF en defensa del Convenio Colectivo del sector del manipulado de frutas en Motril - UGT GRANADA

MOTRIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Unas 3.500 personas han participado este domingo en Motril (Granada) en una manifestación convocada por UGT, CCOO y CSIF en defensa del Convenio Colectivo del sector del manipulado de frutas, hortalizas y patata de la provincia de Granada, cuyo bloqueo por parte de la patronal afecta a unos 9.000 trabajadores, en su mayoría mujeres.

En una nota, los sindicatos señalan que la negociación se ha centrado en incrementos salariales vinculados al IPC, con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo, mientras que las empresas han mantenido una postura de reducción de derechos, incluyendo la eliminación del complemento por incapacidad temporal durante los tres primeros días de baja.

El secretario general de FICA-UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, calificó la actitud empresarial de "cicatera y fuera de toda lógica", dado que las compañías del sector operan actualmente a pleno rendimiento y han registrado beneficios sostenidos en los últimos años.

Tras la última reunión de negociación celebrada el 23 de octubre con la patronal (Ecohal y Faeca), los sindicatos decidieron iniciar movilizaciones ante la falta de avances, incluyendo la posibilidad de convocar una huelga si la parte empresarial no modifica su postura.

El sector del manipulado, según los sindicatos, se caracteriza por su precariedad laboral, con salarios mínimos basados en el Salario Mínimo Interprofesional, mientras las empresas del sector experimentan un crecimiento sostenido que no se traduce en mejoras para los trabajadores.