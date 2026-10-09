El 38 Congreso de la Asociación Andaluza de Urología reunirá en Granada a 200 especialistas - ASOCIACIÓN ANDALUZA DE UROLOGÍA

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada albergará del 14 al 16 de octubre el 38 Congreso de la Asociación Andaluza de Urología (AAU), el principal encuentro científico anual de los especialistas de la comunidad. Durante tres jornadas, más de 200 profesionales procedentes de hospitales andaluces y expertos invitados de otros centros nacionales e internacionales compartirán los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las principales patologías urológicas.

La cirugía robótica y mínimamente invasiva, la urooncología, la urología funcional, la endourología y la aplicación de nuevas tecnologías tendrán un peso destacado en un programa que combina mesas de debate, sesiones científicas, presentación de trabajos y vídeos quirúrgicos, formación práctica y cirugía en directo.

El encuentro abordará específicamente los avances en cáncer de próstata, vejiga y riñón, además de cuestiones como la vejiga hiperactiva, el dolor, la neuromodulación o el tratamiento de la litiasis.

La actividad científica comenzará el miércoles 14 de octubre con una mesa dedicada a analizar las alternativas actuales en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y continuará con una sesión sobre cirugía robótica en la que participarán especialistas con amplia experiencia en este ámbito.

Durante la jornada inaugural se entregará el Premio AAU a la Innovación y Excelencia en Urología 2026 al doctor Antonio Alcaraz, nacido en Castril (Granada) y con una destacada carrera internacional desarrollada en Cataluña. También se presentará la historia de la Asociación Andaluza de Urología, a cargo del doctor Juan Soto Villalba.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

El jueves 15 concentrará buena parte de las sesiones científicas. El programa abordará los resultados funcionales en pacientes oncológicos y las posibilidades de la neuromodulación en vejiga hiperactiva y dolor, además de dedicar sendas sesiones a las novedades en cáncer de vejiga y cáncer renal.

Andalucía cuenta con una larga tradición en la práctica médica urológica oncológica que será representada por especialistas de más de 40 hospitales de la comunidad.

Uno de los espacios del programa analizará conjuntamente edadismo, veteranía e inteligencia artificial y el modo en que la experiencia profesional y el desarrollo tecnológico están configurando el futuro de la urología.

El congreso, que se celebrará en el Hotel Barceló Granada Congress, servirá también para presentar dos documentos dirigidos a avanzar en la homogeneización del abordaje del cáncer de próstata: el "Consenso para la optimización del diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo en Andalucía" y la "Guía para la estandarización del diagnóstico molecular en cáncer de próstata en el SSPA".

En paralelo al programa científico, la AAU ha organizado cursos hands-on con simulación 3D en uro-oncología, dirigidos a la formación práctica en nefrectomía parcial laparoscópica y prostatectomía radical laparoscópica.

La última jornada, el viernes 16 de octubre, tendrá un marcado carácter quirúrgico y pionero, por la utilización de técnicas robóticas y telecirugía.

En concreto, habrá dos sesiones de telecirugía robótica que podrán seguirse en directo desde el plenario del congreso: una en conexión con China y que conllevará una intervención experimental en un modelo porcino y otra de cirugía desde Granada a un paciente humano ingresado en un centro hospitalario de Bilbao.

Ambas permitirán compartir procedimientos y técnicas con los especialistas asistentes al Congreso y asistir a la demostración del manejo de robots quirúrgicos de última generación.

La jornada incluirá asimismo la presentación de los mejores trabajos científicos del Congreso antes de la clausura y entrega de premios.

El presidente de la Asociación Andaluza de Urología, Álvaro Juárez, destaca "el nivel de excelencia de la urología andaluza, que se congrega en Granada para compartir conocimientos de vanguardia sobre el tratamiento de las patologías urológicas e incorporar la innovación gracias a las aportaciones de urólogos internacionales de enorme prestigio".