Los 38º Premios Asecan del Cine reconocerán la trayectoria creativa de la cineasta Pilar Távora el próximo sábado

La cineasta sevillana, Pilar Távora. - ASECAN

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) celebrará el sábado, 20 de diciembre, el acto de entrega de los 38º Premios Asecan del Audiovisual Andaluz en una ceremonia que tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de Fundación Aisge, Fundación SGAE y Cibeles Triana, y el apoyo de Egeda y Black Vega, y en la que será reconocida la cineasta sevillana Pilar Távora por su trayectoria creativa.

Según ha informado Asecan en una nota de prensa, además de la entrega de sus tradicionales galardones, como distinción de los trabajos desarrollados en el audiovisual andaluz durante el año, el Premio Asecan de Honor reconoce este año la trayectoria de Pilar Távora, una de las creadoras "más singulares, coherentes y comprometidas del audiovisual andaluz y español".

Productora, guionista y directora de cine, televisión y teatro, nacida en Sevilla y "profundamente vinculada a sus raíces culturales", Távora ha desarrollado desde hace más de cuatro décadas una obra marcada por el compromiso social, el feminismo, el andalucismo y la defensa del Pueblo Gitano, articulando "un lenguaje propio que dialoga entre la tradición y la vanguardia". Hija del dramaturgo Salvador Távora, su mirada creativa se ha forjado en contacto directo con el flamenco y el teatro de ruptura, trasladando ese legado a una filmografía "de gran proyección internacional".

Fundadora de Arbonaida Films & Arts, Pilar Távora ha sido también una "figura clave" en la vertebración del sector audiovisual andaluz, impulsando asociaciones profesionales, coproducciones internacionales y la presencia del cine andaluz en festivales y mercados de referencia. Su obra ha recorrido escenarios como Berlín, San Sebastián, Chicago, Montreal, París, Nueva York, Cannes o Nueva Delhi, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Asecan a la Mejor Dirección en 2011 por 'Madre amadísima', la Medalla de Oro de Andalucía, el Premio Al-Andalus del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva o el Premio a la Trayectoria del Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances. Títulos como 'Yerma', 'Nanas de espinas', 'Madre amadísima' o una "extensa producción documental y televisiva" convierten su filmografía en un referente para entender el cine andaluz contemporáneo.

Además de su labor creativa, Pilar Távora ha desarrollado una "intensa actividad institucional, formativa y divulgativa", formando parte de jurados internacionales, del Consejo Audiovisual de Andalucía y liderando proyectos "que han ampliado la visibilidad de las mujeres y de las culturas históricamente silenciadas". En la actualidad, continúa activa con trabajos como 'La Gran Redada Gitana: historia de un genocidio' y el desarrollo de nuevos proyectos de ficción. Con este Premio de Honor, Asecan reconoce así una trayectoria que ha sabido convertir el audiovisual en una herramienta de memoria, identidad y transformación social.

Por otra parte, tal y como ha detallado Asecan, el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor de Difusión del Cine en Andalucía reconocerá este año a la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña Escac por el desarrollo del programa Fast Forward - Off Escac en Andalucía, una iniciativa formativa desplegada entre junio de 2023 y diciembre de 2025 que ha supuesto un "impulso decisivo" para la capacitación y profesionalización del sector audiovisual andaluz.

A lo largo de este período, el programa ha formado a 985 alumnos mediante la impartición de 62 cursos, contando con la participación de más de un centenar de profesionales andaluces como docentes, colaboradores y ponentes de prácticas y clases magistrales, y con la implicación directa de más de quince centros docentes y espacios formativos repartidos por el territorio.

En contexto, esta red de colaboración, con el respaldo del Ministerio de Cultura, el ICAA y los Fondos Next Generation de la Unión Europea, reforzada por once 'partners' estratégicos como Ecaes, Aamma, School Training, Record, Jaén Audiovisual, Camaleon Rental, Tesa, Reely y Asecan, ha permitido "ampliar y diversificar la oferta formativa, consolidando un modelo de difusión del conocimiento audiovisual con impacto real en la comunidad creativa andaluza".

Asecan distingue en esta edición, con el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa sobre cine en Andalucía, a Bruto Pomeroy por una "trayectoria singular y profundamente vinculada" a la difusión del cine y la cultura audiovisual desde múltiples ámbitos. Actor, comunicador, director y docente, Pomeroy ha desarrollado una "carrera ecléctica que combina creación artística, divulgación cultural y formación de nuevas generaciones".

Al hilo, iniciado en la interpretación en el grupo vasco Aquelarre y con una "sólida vocación periodística", ha participado como actor en proyectos de cine y televisión a las órdenes de creadores como Álex de la Iglesia, Javier Fesser o Albert Boadella, alcanzando una "notable proyección popular" con personajes como el subinspector Sabino García en El Comisario o el comisario Buendía en series recientes como La que se avecina, El Pueblo o Las chicas del cable.

Paralelamente, ha mantenido una "intensa labor como divulgador" al frente de programas especializados como No Solo Cine y Cine de la Frontera, ha impulsado iniciativas comprometidas con la igualdad como el festival paritario La Alfombra Colorá, que codirige junto a Ana Magallanes, y desde hace once años dirige la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz (UCA), consolidándose como una "figura clave" en el ecosistema audiovisual andaluz.

En esta edición de los Asecan, las obras andaluzas que parten con mayor número de nominaciones son 'Golpes' de Rafael Cobos, 'Los Tortuga' de Belén Funes, 'Los Tigres' de Alberto Rodríguez y 'Un hombre libre' de Laura Hojman. Compite también a mejor película andaluza 'Subsuelo' de Fernando Franco. Con cuatro nominaciones la serie 'Anatomía de un instante' de Alberto Rodríguez competirá con las obras cinematográficas en las categorías técnicas, y el Premio Sevilla Film Office Serie de Televisión volverá a destacar la mejor serie del año, entre las que compiten 'Anatomía de un instante', 'Los oficios del cine' y 'Una perra andaluza 2'.