Andalucía rebaja a fase de preemergencia el plan por riesgo de inundaciones tras 282 incidencias por la borrasca Emilia

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento el pasado 13 de noviembre - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha descendido a las 10.08 horas de este martes 16 de diciembre el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a la fase de preemergencia, en Situación Operativa 0, al no haber ya ningún aviso meteorológico adverso en Andalucía tras el paso de la borrasca Emilia, que ha dejado en total 282 incidencias en toda la comunidad, medio centenar durante la pasada madrugada.

Según detalla en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), durante las últimas horas se han gestionado medio centenar de incidencias por las lluvias y el viento, principalmente en la provincia de Málaga, concentradas sobre todo en la capital y municipios como Mijas, Fuengirola, Benalmádena o Rincón de la Victoria.

La mayoría de los requerimientos atendidos por el 112 en Málaga se ha debido a los efectos del viento por caída de árboles, derrumbamientos, caída de ramas, toldos y objetos de decorado navideño por el viento o desperfectos en acerado del paseo marítimo por el oleaje. La incidencia más relevante ha sido el traslado al hospital de un hombre de 56 años herido de madrugada tras la caída de un árbol en la calle Deva de Málaga capital. En el resto de la provincia de Málaga los incidentes no han llegado a la decena, sobre todo por desprendimientos de piedras en carreteras secundarias de la capital, Antequera, Totalán o Arenas.

En la provincia de Sevilla, se han gestionado una docena de incidentes por las lluvias registradas durante la madrugada, sobre todo por anegaciones y balsas de agua en la ronda urbana norte, que han provocado varios cortes de tráfico durante la noche. De manera más puntual, se han atendido incidencias relacionadas con la borrasca en otras provincias como Granada, Jaén o Almería, aunque ninguna de ellas ha provocado daños personales.

Desde el comienzo del paso de la borrasca Emilia por Andalucía el pasado miércoles día 10, el centro de coordinación ha gestionado 76 incidentes en Almería, 74 en Málaga, 53 en Sevilla, 41 en Huelva, 29 en Cádiz y nueve en Granada. El consejero Antonio Sanz ha agradecido a la ciudadanía "su comportamiento ejemplar en el respeto y cumplimiento de los consejos para evitar daños por el temporal y a los servicios de emergencia por su colaboración y trabajo".

La Junta ha mantenido activado desde el pasado viernes el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1. El Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles día 10 de diciembre cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

La EMA mandó el sábado y el domingo sendos mensajes masivos, Es-Alert, el primero de ellos en Valle del Almanzora y Los Vélez y posteriormente para los municipios del Levante. El envío informaba a los 45 municipios afectados del aviso activado para la zona al tiempo que señalaba la importancia de seguir las recomendaciones del 112, evitar desplazamientos innecesarios, nunca cruzar por zonas anegadas y subir a las partes más altas de la vivienda en caso de inundaciones, entre otras cuestiones.