Unas 400 personas participarán en la jura de bandera civil del 27 de septiembre en la plaza de Santa de María, de Jaén

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Santa María de Jaén acogerá el próximo 27 de septiembre una jura de bandera civil en la que está previsto que participen unas 400 jiennenses, que ya han rellenado el formulario de inscripción, cuyo plazo está todavía abierto.

El Ayuntamiento, de manos de la Subdelegación de Defensa en la provincia y de la Brigada Guzmán el Bueno X con base en el cordobés Cerro Muriano, ha programado este evento en el marco de la conmemoración de los 1.200 años de la capitalidad de Jaén.

El alcalde, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo; el general Fernando Ruiz Gómez, general de Brigada y jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, y el subdelegado de Defensa en Jaén, el coronel Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, han comparecido en rueda de prensa este martes para dar los detalles sobre esta cita.

Millan ha señalado que se está trabajando para que sea un evento en el que, "como en el resto de las iniciativas del 1.200 aniversario, la respuesta de los jiennenses sea ejemplar". Y ello, "porque, además de su trascendencia institucional o militar, este acto tiene también un profundo significado cívico, de unión y de puesta en valor de Jaén y de sus ciudadanos y ciudadanas".

"Es un acto solemne, cargado de simbolismo y de compromiso, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de manifestar públicamente su adhesión a España y a los valores constitucionales, rindiendo homenaje a nuestra enseña nacional", ha destacado.

Sobre el plazo de inscripción, aún abierto, el explicado que "pueden participar todas las personas mayores de 18 años con nacionalidad española, siempre que no hayan jurado bandera en los últimos 25 años".

En todo caso, ha considerado que, más allá de quienes lo hagan de manera directa, "este acto necesita del respaldo de la ciudadanía". "La presencia de nuestros vecinos y vecinas en la plaza de Santa María será la mejor muestra de apoyo a un evento preparado con cariño y especial solemnidad que servirá para volver a situar el nombre de Jaén en el mapa de este tipo de conmemoraciones", ha comentado Millán.

Por su parte, el general de Brigada y jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano ha agradecido "la gran acogida" que han recibido tanto por los componentes de la Corporación como por los propios jiennenses".

SÍMBOLO

En su intervención, ha resaltado la significación de este acto militar de compromiso con España y su ordenamiento constitucional con el solemne juramento o promesa ante la Bandera de España. Un acto que "no es sino una muestra libre, individual y pública de fidelidad y lealtad a España que se materializa poniendo como testigo y el más grande símbolo de la nación: su bandera".

Ha añadido que la jura de bandera civil del próximo 27 de septiembre "representa el compromiso de contribuir al mejor servicio a España". Al respecto, ha declarado que el valor de este compromiso "no radica en el papel que desempeña cada jurando en la sociedad, sino el vínculo que individualmente se crea con la nación y cuya intensidad y dedicación se verá materializada por el grado de compromiso que se ejerza".

Asimismo, ha señalado la importancia de las relaciones institucionales. "Nuestra Brigada mantiene una estrecha relación con las instituciones y entidades de la sociedad andaluza, que nos acogen y que nutren de jóvenes soldados y cuadros de mando nuestras filas", ha indicado general Ruiz Gómez, que, durante su visita a Jaén, también ha tenido oportunidad de reunirse con el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella.

SASTISFACCIÓN

El subdelegado de Defensa en Jaén ha recordado que la última jura de bandera para personal civil en la capital se celebró hace ocho años, en concreto, el 6 de mayo de 2017, cuando tomaron juramento 232 jiennenses. "Es motivo de alegría y de gran satisfacción ver que en esta ocasión el número de participantes se acerca ya a los 400", ha subrayado.

El coronel Gutiérrez del Castillo también ha aludido al valor especial de este juramento o promesa ante la bandera "en una provincia en la que no tiene su base ninguna unidad de las fuerzas armadas, por lo que actos tan solemnes como una jura de bandera adquieren aún, si cabe, un valor más trascendente".

No obstante, ha asegurado que "la provincia de Jaén no está huérfana en este sentido porque tienen a su Brigada Guzmán el Bueno X siempre a su lado". "Disponible cuando se le llama, a pesar de que somos conscientes de las altas exigencias operativas de esta brigada, que, por cierto, este año cumple su 40 aniversario", ha concluido.