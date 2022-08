Unas 500 personas de la provincia de Córdoba acuden este año a la vendimia en Francia

CÓRDOBA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha informado este jueves de que este año unas 500 personas acudirán desde la provincia cordobesa a la vendimia en Francia, que arrancará en dos semanas, la mayoría procedentes de las localidades de Doña Mencía, Baena, Nueva Carteya y algunos municipios del norte de la provincia.

Según ha apuntado en una nota el sindicalista, los trabajadores españoles se dirigen a los departamentos franceses de Pirineos Orientales, Aude, Hèrault, Tarn, Garona, Lot, Gers, Gironda, Landas, Charante, Charante-Marítimo, Ardéche, Gard, Vaucluse, Var y Drome.

Al respecto, la Federación de Industria de CCOO ha actualizado la Guía informativa laboral sobre la campaña de la vendimia en Francia 2022, un documento que contiene toda la información necesaria para trabajar en la vendimia francesa.

Además de información básica, ofrece a la persona usuaria una búsqueda tutelada de ofertas de trabajo en la red europea Eures, en la oficina de empleo francesa y en asociaciones patronales y de empleadores de viticultura.

En la guía, que puede consultarse en la web del sindicato, se explica que en 2022 el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) no puede ser inferior a 10,85 euros por hora. Se aclara también que este salario se incrementará según el convenio de aplicación en el departamento francés donde se recoja la uva.

Lo habitual es trabajar ocho horas al día, a las que se pueden sumar dos horas extra. La jornada semanal legal es de 35 horas. La remuneración por la realización de horas extra mejora el coste de la hora ordinaria un 25% si la jornada se sitúa entre las 36 y las 43 horas semanales. Aumenta el 50% si se superan las 44.

Un ingreso adicional importante para los vendimiadores son los subsidios familiares por hijo a cargo menor de 20 años que no ejerce actividad alguna o con una remuneración inferior al 55% del SMI. Oscila entre los 33,62 euros con dos hijos, hasta los 478,99 con cuatro y dependiendo de los ingresos.

Entretanto, el sindicato indica que "hay que estar atento a los fraudes, que el acceso a las ofertas laborales es gratuito, que el contrato es una obligación y que pagar por acceder a una oferta no la asegura", a la vez que recomienda a las personas interesadas que, "si no tienen contrato de trabajo o empleo verificado, no vayan a la vendimia, ya que una en vez en Francia es muy difícil encontrar empleo y obtener ayudas".