Los 51º Premios Nacionales de Gastronomía se celebran este lunes en Granada, por primera vez fuera de Madrid

Los 51º Premios Nacionales de Gastronomía se celebrarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada este lunes, la primera vez que los galardones se desarrollarán fuera de la capital de España.

Los reconocimientos recaen este año en los profesionales Blas Benito, Raúl Rodríguez, María Ángeles Pérez Samper, David de Jorge, Paco Morales, Audrey Doré, Francisco López Canís y Paula Pascual.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, acompañado por el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, y la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, ha explicado que "la celebración en Granada de unos premios de tanto prestigio nacional supone un paso decisivo en la estrategia de la Diputación por situar a nuestra provincia en el mapa gastronómico de España y de Europa".

"A su vez, refuerza la proyección de la marca 'Sabor Granada' como un sello de calidad y autenticidad que identifica los productos granadinos. Cada evento de esta magnitud contribuye a dinamizar la economía provincial, impulsando sectores como la hostelería, el turismo y la industria agroalimentaria, que son pilares fundamentales para el empleo y el desarrollo de nuestros municipios", ha aseverado Díaz, según ha informado la Diputación en una nota de prensa.

Además, el diputado ha resaltado que la elección de Granada como sede de la Gala Nacional de Gastronomía "es un reconocimiento al esfuerzo de una provincia que ha sabido preservar su identidad culinaria y al mismo tiempo abrirse a la innovación. La cocina granadina es un reflejo de nuestra historia, de la diversidad de nuestros territorios y del compromiso de nuestros profesionales con la excelencia. Este evento permitirá mostrar a los principales referentes del sector la riqueza y singularidad de nuestra despensa, así como el potencial de Granada como destino gastronómico, cultural y turístico de primer nivel".

El presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha hecho hincapié en que "después de medio siglo de historia, esta 51ª edición marca el inicio de una nueva etapa. Por primera vez, los Premios Nacionales de Gastronomía salen de Madrid"

"Una decisión que responde a tres convicciones fundamentales como son dar sentido al carácter nacional de la Academia, celebrar la diversidad de nuestras identidades culinarias y poner en valor los productos, los paisajes y las tradiciones que construyen la riqueza gastronómica de nuestro país. La sede elegida ha sido Granada, y no es casualidad. Granada representa, como pocas ciudades, la unión entre historia, arte y hospitalidad. Es símbolo de esa España plural y mestiza, donde la cultura y la gastronomía se entrelazan de manera natural", ha agregado.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido "la apuesta y la confianza en nuestra ciudad para acoger el evento" y ha destacado "el enorme valor que tiene para la capital granadina acoger por primera vez estos premios".

"Granada es cultura, es gastronomía y es emoción. Nuestra cocina es una forma de vida, una experiencia que se dirige a los sentidos y que nos identifica ante el mundo. Acoger los Premios Nacionales de Gastronomía refuerza nuestro papel como referente en el turismo de calidad y nos impulsa aún más en el camino hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura", ha añadido.

El evento, organizado por la Real Academia de Gastronomía, en colaboración con Diputación de Granada, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, cambia de escenario, pero también de planteamiento. Durante la presentación, se ha detallado el programa de la edición, que incluye actos paralelos en lugares emblemáticos de la ciudad. Una recepción con cena oficial, la noche del domingo 19 de octubre en el Carmen de los Mártires, así como unas mesas redondas la mañana del lunes en el Palacio de los Córdova. Con estas actividades se pretende abrir un espacio de reflexión y se tratarán temas sobre el presente, pasado y futuro de la gastronomía, y los retos que ofrece el paisaje culinario. Ya el día 20, el Palacio de Exposiciones y Congresos albergará la gala de entrega de los galardones.

Durante la presentación, también se ha mencionado el otro gran evento que acogerá Granada los días 10 y 11 de noviembre, el I Congreso Internacional de Gastronomía Sabor Granada, Enclave, un encuentro que tiene como fin consolidar Granada como un destino gastronómico de referencia.

La Diputación de Granada y la Real Academia de Gastronomía han establecido un acuerdo de colaboración, ya que ambas entidades comparten entre sus objetivos la promoción de la cultura de la excelencia, la difusión y promoción de los sectores agroalimentarios a través de la investigación, la cultura y la gastronomía para favorecer el desarrollo del sector agroalimentario de Granada.

La Real Academia de Gastronomía, promotora de estos premios y colaboradora en el Congreso Enclave, es una entidad de carácter científico, educativo, cultural e histórico, que promueve la investigación, mejora y difusión de la gastronomía española, de la alimentación y bienestar de las personas, de la salud pública e individual, del mantenimiento y transmisión de las tradiciones populares, y de la mejora profesional de sus miembros.