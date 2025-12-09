El 60% de las 16 personas fallecidas en accidentes de tráfico en la provincia de Jaén no llevaba cinturón de seguridad

Manuel Hernández, Manuel Fernández y Antonio Fornes en la comparecencia sobre la baliza V16 y datos de tráfico. - SUBDEELGACIÓN DEL GOBIERNO

EUROPA PRESS

Alrededor del 60 por ciento de las 16 personas que han fallecido en lo que va de año en accidentes de tráfico en carreteras de la provincia de Jaén no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Son datos trasladados en la comparecencia que el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández; el director provincial de la DGT, Antonio Fornes, y el capitán del subsector de tráfico de Guardia Civil de Jaén, Manuel Hernández, han ofrecido este martes para recordar la obligatoriedad, a partir del 1 de enero de 2026, de disponer de la baliza V16 para señalizar averías y accidentes en carretera.

En este acto, además, se ha hecho un repaso a la situación de la siniestralidad en las carreteras jiennenses. Con las tres muertes registradas durante este pasado puente, se alcanzan las 16 personas fallecidas en lo que va de 2025.

En el mismo periodo de 2024, la cifra era de 22, en un año que, según ha indicado Fernández, "fue trágico y especialmente negativo en materia de seguridad vial, con cifras muy elevadas de accidentes y víctimas mortales". La mayoría de los incidentes se han producido en carreteras convencionales.

Entre los factores concurrentes más frecuentes figuran la velocidad inadecuada, presente en más del 40 por ciento de los casos, así como las distracciones, que representan una de cada cuatro situaciones. También se ha puesto de relieve que alrededor del 60 por ciento de las víctimas mortales no hacía uso de los sistemas de seguridad obligatorios.

Al respecto, ha señalado que estas cifras "recuerdan que la prevención, la prudencia y el cumplimiento de las normas continúan siendo esenciales". Además, tras recalcado que "la seguridad vial es un compromiso colectivo", ha apuntado que la implantación de la V16 conectada, el respeto a la normativa y la responsabilidad individual constituyen pilares fundamentales para seguir avanzando en la reducción de riesgos.

"Aunque la tendencia es positiva respecto a un año especialmente difícil, no debemos bajar la guardia. Cada vida preservada nos impulsa a continuar trabajando con rigor y determinación", ha manifestado el subdelegado del Gobierno.

BALIZA V16

En cuanto a la citada baliza V16, a pocas semanas de la entrada en vigor de su obligatoriedad, han insistido en la importancia de que la ciudadanía tenga un dispositivo homologado para señalizar averías e incidencias en carretera. Esta baliza sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y su implantación pretende reducir los riesgos derivados de abandonar el vehículo en situaciones de emergencia.

"Supone un avance determinante para la protección de los conductores y ocupantes, ya que permite señalizar sin necesidad de salir del habitáculo, evitando la exposición al tráfico y reduciendo de forma notable el riesgo de atropello", ha dicho, no sin añadir que "es un dispositivo que salva vidas y es fundamental que la sociedad llegue preparada al 1 de enero de 2026".

Al hilo, ha recordado que cada año fallecen en España unas 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos. Por ello, "la nueva normativa nace precisamente para evitar estos riesgos y reducir la exposición del conductor al tráfico".

En el mercado hay más de 200 modelos de V-16 conectadas, con precios variables que fija el propio mercado. Una manera sencilla y rápida para que el ciudadano sepa si la baliza que quiere adquirir está homologada y certificada es entrar en la web de la DGT, en el apartado de V-16, donde aparecen las marcas y modelos certificados de acuerdo con la normativa.

Todas ellas tienen que estar certificadas por Idiada o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

INFORMACIONES FALSAS

La introducción de la baliza conectada ha despertado en los últimos meses "numerosas dudas entre la ciudadanía, muchas de ellas originadas por informaciones erróneas difundidas principalmente a través de redes sociales". Durante la rueda, se ha subrayado la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar propagar desinformación.

En primer lugar, se ha reiterado que es falso que la V16 no vaya a ser realmente obligatoria. Su obligatoriedad está recogida en el Reglamento General de Vehículos y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, la baliza conectada será el único dispositivo válido para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera.

También se ha aclarado que es falso que la V16 geolocalice de forma permanente el vehículo o que envíe datos personales. Únicamente transmite la ubicación cuando se activa y exclusivamente con fines de seguridad. No registra velocidad, no realiza seguimiento alguno y no transmite información personal ni asociada a la matrícula.

La propia Agencia Española de Protección de Datos ha confirmado que la baliza no puede vincularse a la identidad del usuario y la DGT precisa que no debe facilitarse ningún dato personal al adquirir un dispositivo homologado.

En relación con la creencia de que cualquier baliza conectada es válida, se ha insistido en que solo las V16 homologadas y recogidas en el listado oficial de la DGT, tras superar los ensayos correspondientes, están autorizadas. Deben llevar grabados el nombre del laboratorio y el número de certificado. Utilizar un dispositivo no certificado es inválido y compromete la seguridad del conductor.

Asimismo, se ha explicado que la V-16 no requiere aplicaciones móviles, teléfonos ni emparejamientos. Incorpora en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM integrada capaz de operar sobre redes de telecomunicaciones de amplia cobertura. Para su uso únicamente es necesario encenderla y colocarla en el exterior del vehículo.

CONECTIVIDAD

En la comparecencia se ha detallado, además, que la conectividad no implica ningún coste adicional para el usuario. Está incluida en el precio del dispositivo y la normativa garantiza una disponibilidad mínima de doce años sin cuotas ni cargos extra.

Otro de los bulos desmentidos es el que sostiene que la V16 no funciona en túneles o zonas sin cobertura. Las balizas homologadas utilizan redes IoT especializadas que operan incluso en entornos desfavorables. En los casos excepcionales en los que no exista cobertura, el dispositivo continúa siendo completamente funcional como elemento luminoso de señalización.

También se ha aclarado que la V16 no realiza llamadas automáticas al 112 ni contacta con servicios de asistencia. Su función se limita a emitir la señal luminosa y transmitir la ubicación del vehículo inmovilizado. Cualquier llamada a emergencias o a la compañía aseguradora debe realizarla directamente el usuario.

Junto a ello, se ha puesto el foco en que los triángulos de preseñalización no son más seguros. Su uso obliga a abandonar el vehículo y caminar al menos 100 metros por la vía, lo que incrementa notablemente el riesgo de atropello. La V16 elimina esta exposición al tráfico y reduce el peligro asociado a estas maniobras.

Por otro lado, se ha desmentido que los conductores españoles deban utilizar triángulos en el extranjero. La V16 es válida en los países que forman parte de la Convención de Viena, entre los que están Francia, Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido. Esta normativa permite a los estados autorizar, para vehículos matriculados en su territorio, el uso de dispositivos de eficacia equivalente a los triángulos.

Finalmente, se ha recordado que es falso que las sanciones por no llevar la baliza puedan alcanzar los 30.000 euros. La infracción se considera leve y conlleva una multa de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba anteriormente por la ausencia de triángulos.