El 63,21% de los estudiantes supera la PAU en Córdoba en la convocatoria extraordinaria de julio

Archivo - Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 63,21% de los estudiantes que se han presentado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria extraordinaria de julio en Córdoba ha conseguido superar los exámenes. Por sexos, han superado la prueba 194 mujeres y 160 hombres, mientras que no se presentaron a la prueba general un total de siete personas (cuatro hombres y tres mujeres).

Así lo ha detallado al Universidad de Córdoba (UCO) en una nota en la que ha detallado que la nota más alta de la prueba es un 9,438 y corresponde a una alumna del IES Manuel Reina de Puente Genil, mientras que la nota de acceso más alta (media de la nota de la PAU y la de Bachillerato) es un 9,775 y la nota final un 13,485, todo ello de la misma alumna.

El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas será del 10 al 14 de julio hasta las 12,00 horas. Profesorado especialista distinto al que realizó la primera corrección comprobará que no hay errores técnicos y procederá a una segunda corrección. La calificación final será la nota media entre las dos correcciones y podrá ser inferior, igual o superior a la inicial.

Las solicitudes de revisión se podrán presentar en 'https://www.uco.es/pau/consulta_pe.php' con el usuario y contraseña facilitados para la consulta de calificaciones.

El día 15 de julio se publicarán las calificaciones definitivas de aquellos estudiantes que no hayan solicitado la revisión. A lo largo del día 17 de julio se publicarán los resultados de las solicitudes de revisión y se podrán descargar las calificaciones definitivas.