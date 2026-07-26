Moreno destaca el trabajo de bomberos del Infoca en Madrid y Toledo: "Andalucía arrima el hombro contra el fuego"

El humo de un fuego cercano sobrevuela una antena de la NASA, a 24 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Áv - Gabri Solera - Europa Press

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido este domingo al trabajo de bomberos forestales del Plan Infoca para ayudar en la lucha contra los incendios en Iglesuela del Tiétar, Toledo, y Fresnedillas de la Oliva, en Comunidad de Madrid, apuntando que es fundamental la "unidad y solidaridad en la tragedia".

"Ayudamos a contener el avance del incendio y asegurar la zona", según ha manifestado Juanma Moreno, en su cuenta en la red social X, donde ha indicado que "Andalucía arrima el hombro contra el fuego".

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado en su cuenta en X que el módulo de acción exterior de Infoca ha desplazado a 55 efectivos, 3 autobombas, 15 vehículos, 1 semipesado y 2 anfibios ligeros hasta Iglesuela del Tiétar para luchar contra el fuego.