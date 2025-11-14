El 70% de los andaluces tiene intención comprar en este Black Friday y gastará de media 270 euros, según Cetelem

Archivo - Dos mujeres caminan con bolsas con compras, a 25 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los andaluces tiene previsto realizar alguna compra durante este Black Friday, lo que supone un punto menos que el año anterior con un 71% y dos puntos por encima de la media española que alcanza el 68%, además de que el gasto medio previsto se sitúa en 270 euros.

Así lo ha precisado el Observatorio Cetelem que ha publicado una nueva edición del 'Zoom de intención de gasto de los andaluces en el Black Friday', un estudio que revela una clara estabilidad en el interés por las compras y una evolución positiva en el gasto medio previsto.

Según los datos proporcionados por la entidad, el gasto medio previsto por los andaluces para este Black Friday se sitúa en 270 euros, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2024, aunque ligeramente por debajo de la media nacional (278 euros). Este aumento muestra una mayor predisposición al consumo, a pesar del contexto económico actual.

Asimismo, el Observatorio ha señalado que estos datos confirman la consolidación del evento como "una cita clave" para los consumidores de la región. En cuanto al canal de compra, el estudio ha mostrado un importante cambio de tendencia, ya que el 56% de los andaluces combinará la tienda física y el canal online, un aumento de 17 puntos respecto a 2024 con un 39%, lo que refleja una preferencia cada vez mayor por la experiencia mixta.

Por su parte, el canal online ha descendido del 52% en 2024 al 36% en este año, mientras que la tienda física se mantiene estable en torno al 8%. Entre las categorías de productos más demandadas, la moda (73%) encabeza el ranking, seguida de calzado y complementos (58%), dispositivos móviles (43%), salud y belleza (38%) y juguetes (38%).

En relación con las compras de Navidad, ha indicado que el 74% de los andaluces aprovechará el Black Friday para adelantar sus adquisiciones navideñas, 11 puntos menos que en 2024 (86%), pero en línea con el promedio nacional (75%).

Asimismo, el estudio también ha reflejado la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de apoyo a las compras. En este sentido, ha señalado que un 22% de los consumidores andaluces afirma que la utilizará durante este Black Friday, dos puntos por encima de la media nacional. Entre ellos, un 90% la empleará como comparador de precios, tres puntos más que la media nacional que se sitúa en el 88%.

En cuanto a la metodología, los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Canal Sondeo, con una metodología online (CAWI) y con universo de población mayor de 18 años. Esta encuesta es de ámbito nacional, con una muestra de 1.000 encuestas y un error muestral de 3,10% al 95% de confianza.

Con el propósito de "Promover el acceso a un consumo más responsable y sostenible para apoyar a nuestros clientes y partners" BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es un banco especialista en crédito al consumo, préstamos personales, gestión de tarjetas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro remuneradas y depósitos. Opera en España desde 1988.

Partner financiero de importantes empresas de distribución de bienes de consumo duradero y del sector del motor, es además un referente de información y análisis de su mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem.

El Observatorio Cetelem publica en España sus estudios desde 1997. Es un referente del análisis de los hábitos y tendencias del consumidor español. Además, Cetelem se ha consolidado con cinco importantes informes anuales --Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y Bike--, ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.

De este modo, BNP Paribas Personal Finance se sitúa en el área de International Financial Services, dentro de la división de banca minorista de BNP Paribas. Por ello, BNP Paribas Personal Finance forma parte activa de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), de la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude (Aeecf) y de la Asociación para el desarrollo de la experiencia cliente (DEC).