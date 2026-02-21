Unas 75 personas acuden a las oficinas del Gobierno de atención a víctimas del accidente de Adamuz, la mayoría en Huelva

Oficina de atención integral en Huelva a los afectados y familiares de las victimas del accidente de Adamuz. (Foto de archivo). - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de atención a víctimas del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero han recibido desde su puesta en marcha en subdelegaciones del Gobierno central a unas 75 personas, la mayoría de ellas en Huelva, la provincia de la que procedía un mayor número de las 46 víctimas mortales de este siniestro.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press en la que, al cumplirse un mes de esta "tragedia colectiva", ha reiterado su "solidaridad con los familiares de las 46 víctimas" mortales, así como "con todas las personas heridas", algunas de las cuales aún continúan hospitalizadas, según ha recordado.

El delegado ha aprovechado además para aludir a las oficinas de atención a víctimas y familiares que el Gobierno ha puesto en marcha en subdelegaciones provinciales, y ha animado a acercarse a ellas para aprovechar el servicio que presta el "personal específico" habilitado para prestar "atención" a este colectivo.

Pedro Fernández ha detallado que, hasta el momento, cerca de 75 personas, aproximadamente, se han personado en algunas de estas oficinas en las subdelegaciones del Gobierno, si bien el "grueso" de ellas --un total de 59-- se han presentado en la de Huelva para "recabar información".

Ha explicado además que "hasta el momento nos consta ya la presentación de ocho expedientes" ya formalizados y dirigidos a optar a las indemnizaciones previstas para "compensar" daños económicos que se hayan podido producir, y teniendo en cuenta que el "daño emocional" sufrido tras el siniestro "no es compensable", y esas pérdidas son "irreparables", según ha lamentado el delegado.

INVESTIGACIONES EN MARCHA

Por otro lado, Pedro Fernández ha subrayado que para esclarecer lo sucedido en este accidente están en marcha dos investigaciones que discurren "en paralelo" y que se activaron "de manera inmediata" tras suceder el siniestro, a cargo, por un lado, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es "un organismo independiente", y, por otro, de "la autoridad judicial, con todas las pruebas recabadas por la Guardia Civil en el lugar" del accidente.

El delegado ha remarcado que "lo que queremos saber todos exactamente es qué es lo que produjo ese accidente para que no vuelva a ocurrir nunca más" otro similar, y así "tomar todas las medidas necesarias" una vez que se conozca la "causa objetiva" del siniestro.

También ha defendido que "la reacción del Ministerio" de Transportes "desde el minuto uno fue ponerse a trabajar y a informar con absoluta transparencia de qué es lo que se estaba haciendo, cómo estaba discurriendo esa investigación y cuáles eran los elementos de juicio que se iban teniendo en cada momento, con plena disposición a la colaboración absoluta y, sobre todo, con la reparación de la infraestructura".

Al respecto, Pedro Fernández ha apuntado que, hasta que la autoridad judicial no lo autorizó, no se pudo comenzar a arreglar el "tramo de la vía" donde se produjo el accidente, así como las "incidencias meteorológicas" vinculadas a la sucesión de borrascas que han atravesado Andalucía desde enero han provocado que "se tardara un poco más de lo que estaba previsto al principio" la reanudación de la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Madrid y Andalucía, si bien ha valorado que la vía ya está "totalmente reparada".

No obstante, ha reconocido que se ha producido un "perjuicio derivado de la ausencia de trenes durante este periodo de tiempo en el que se ha llevado a cabo la reparación de la vía", con "cancelaciones vinculadas al sector turístico", y ha pedido "disculpas" por ello, aunque ha recordado que ha existido "un plan alternativo permanente puesto en marcha por Renfe" que ha permitido mantener conexiones entre Madrid y Andalucía, aunque, "por supuesto, no con la velocidad" de los trenes AVE, según ha admitido.

El delegado, en todo caso, ha defendido que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente "ha trabajado 24-7" --24 horas cada uno de los siete días de la semana-- para que, "desde el momento en que pudieron iniciar los trabajos de reparación de la vía, se trabajara sin descanso para restituirla", y en esa línea ha remarcado que "se ha trabajado a manchas forzadas desde el primer momento, y buscando todas las alternativas posibles, para mitigar en lo posible los daños".