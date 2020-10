Un 75% de trabajadores han visto algún tipo de agresión verbal hacia personas Lgtbi en el ámbito laboral, según UGT

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 75% de las personas trabajadoras reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales en el ámbito laboral y el 44% de las personas Lgtbi ocultan su orientación sexual o identidad de género para encontrar trabajo. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del informe 'Hacia centros de trabajo más inclusivos: La discriminación de las personas Lgtbi en el ámbito laboral en España", elaborado por el sindicato UGT.

Dicho informe ha sido presentado este jueves en Sevilla por la secretaria Confederal UGT, Adela Carrió; la responsable confederal del área Lgtbi de UGT, Toño Abad; y la secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Andalucía, Cristina García, y el mismo muestra también que los actos discriminatorios contra las personas Lgtbi "están muy presentes" en los centros de trabajo, una situación que puede agravarse si eres mujer o una persona trans, y que las personas Lgtbi sufren "más discriminación" y tienen pocas herramientas para combatirla.

Según un comunicado, señala igualmente datos "tan alarmantes" como que el 75% de las personas trabajadoras reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales en el trabajo, que las personas trans siguen siendo las más vulnerables con más del doble de personas en situación de desempleo o que el 44% de las personas Lgtbi ocultan su orientación sexual o identidad de género para encontrar trabajo.

La secretaria de Igualdad de UGT Andalucía ha señalado que en Andalucía, los datos de los encuestados "nos dicen que el 41,8% de ellos ha tenido miedo de confesar su orientación sexual por miedo a perder su trabajo".

Además, ha señalado que "hemos creado un grupo de trabajo dentro de UGT Andalucía para analizar cláusulas de inclusión en los convenios colectivos para evitar la discriminación del colectivo Lgtbi. Debe ser una prioridad erradicar esta situación de discriminación que padecen y que se confirman con los datos de la encuesta".

Por su parte, el responsable Confederal del área Lgtbi ha señalado que "en Andalucía hay un marco normativo pionero en Lgtbi, gracias a UGT Andalucía, que impulsó medidas para que eso fuera posible".

Ha resaltado que "el estudio destaca que el 40% de las personas trans aseguran haber sido rechazadas en entrevistas por prejuicios y que el 69,31% de los encuestados heterosexuales piensan que las personas LGTB no tienen las mismas oportunidades, un porcentaje que sube al 74,52% entre las personas Lgtbi".

"El 90% de las personas Lgtbi han considerado un inconveniente ser Lgtbi a la hora de encontrar empleo, el 86% considera necesario ocultar su orientación sexual y tres de cada cuatro personas han tenido miedo a revelar su orientación en el trabajo", ha añadido.

Asimismo, Adela Carrió ha mostrado su preocupación por la violencia sexual contra las personas trans, ya que "casi un 20% aseguran haber sufrido violencia sexual". En este contexto Abad ha subrayado que "no se puede normalizar la violencia hacia el colectivo LGTB y que los centros de trabajo no pueden construirse como centros de exclusión, como lugares donde las personas Lgtbi no se sientan seguros".

Por ello el responsable Confederal del área Lgtbi ha destacado la necesidad de informar y formar a los trabajadores y desarrollar programas de formación a delegados para que tengan conocimientos suficientes para detectar la homofobia y la transfobia y combatirlas a través de la negociación de convenios colectivos.

"Hay que formar al personal de las administraciones públicas, potenciar la educación en diversidad y en valores democráticos, constitucionales y de la convivencia en los centros educativos y algo esencial, trabajar en el ámbito de la negociación colectiva para introducir medidas en los convenios y que los derechos de las personas Lgtbi se vean reflejados".

Adela Carrió ha afirmado que "es fundamental aprobar una ley trans y de igualdad Lgtbi en el ámbito estatal, que regule y reconozca los derechos de las personas LGTBI y que luche contra la discriminación, la homofobia, bifobia y transfobia que sufren en todos los ámbitos, incluido el ámbito del empleo".

"Es necesario además, aprobar una ley de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación para erradicar toda forma de discriminación y que ponga en valor la diversidad como valor humano, su respeto y protección y poner en marcha, cuanto antes, un plan contra los delitos de odio para actuar con contundencia contra este tipo de discriminaciones", ha finalizado.