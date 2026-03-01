El 78º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba se celebrará del 10 al 18 de julio

Cartel del 78º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

Priego de Córdoba celebrará la 78ª edición de su Festival Internacional de Música, Teatro y Danza del 10 al 18 de julio en distintos espacios emblemáticos de la localidad, consolidándose como una de las citas culturales más veteranas del calendario estival andaluz y reforzando la identidad cultural local como referente provincial y autonómico.

Según informa el Ayuntamiento prieguense en su web, consultada por Europa Press, el festival, que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, arrancará el 10 de julio en la Fuente del Rey, a las 21,30 horas, con el estreno bilateral del espectáculo 'Ibérica', a cargo de Chico Pérez y Sergio de Lope junto a la Big Band Ciudad de Mérida, dirigida por Raúl Miguel, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y el de Mérida.

Un día más tarde, el 11 de julio, el Paseo de Colombia acogerá la actuación de Mariachis Costa del Sol, mientras que el 12 de julio, la Fuente del Rey volverá a ser escenario del espectáculo gratuito 'Nombre de Mujer', del Grupo Capachos. El 13 de julio, el Teatro Victoria recibirá el montaje familiar 'Las Guerreras K-Pop', dedicado al público infantil.

El 14 de julio, la aldea de Las Lagunillas será escenario de la 'Antología de la Zarzuela', interpretada por la Banda Sinfónica de la EMMD Priego de Córdoba y la Coral Alonso Cano, bajo la dirección de José Pablo Arjona, poniendo en valor el talento local. Dos días después, el 16 de julio, el Recinto Ferial acogerá la comedia 'Misión Impro-sible', de Javier Aguilera y Mení.

El 17 de julio tendrá lugar una jornada musical con Iván Ferreiro (en su gira 'Hoy es Ayer'), Miss Caffeina (con su 'Buenasuerte Tour'), Bonier (con 'La Noria Tour') y el cierre de Juanca Supersubmarina (Juancasupersub DJ Set). El broche de oro al festival será el sábado día 18 de julio, en el Teatro Victoria, con la representación de 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco.

El alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, ha remarcado "el incremento de la aportación de la Diputación (que alcanza los 50.000 euros dentro de un presupuesto global cercano a los 250.000 euros)", subrayando que "la cultura no es un gasto, es una inversión".

En este sentido, Valdivia ha remarcado los datos de impacto en redes sociales, señalando que han sido "más de 500.000 visualizaciones, 2.000 interacciones en Instagram, un alcance de 90.000 personas y un crecimiento del 300% en seguidores respecto al año anterior". "El apoyo del público demuestra que Priego es capital cultural de la provincia por mérito propio", ha apostillado el alcalde.

La Agenda Anual de Festivales Mascarón de Priego de Córdoba, además de la 78ª edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, comprende la celebración de la décima edición del Festival Jazz Andaluz (29 de julio al 1 de agosto), la 44ª edición del Festival Flamenco (22 de agosto) y la séptima edición del Festival de la Canción Turismo de Priego (24 de octubre).