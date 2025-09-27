Unas 800 personas se acercan a las ciencias agrarias en el Campus Alameda del Obispo de Córdoba con al IAS y el Ifapa

Unas 800 personas se acercan a las ciencias agrarias en el Campus Alameda del Obispo gracias al IAS y el Ifapa. - IAS-CSIC DE CÓRDOBA

Unas 800 personas pasaron en la tarde y noche de ayer viernes por el Campus Alameda del Obispo, en la capital cordobesa, para disfrutar de 'Ciencia y música bajo las estrellas', con el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) de Córdoba, que llevaron a cabo la séptima edición de este evento de divulgación científica coincidiendo con la celebración de la 'Noche Europea de l@s Investigador@s 2025'.

Según ha informado el IAS-CSIC de Córdoba en una nota, ambas instituciones quisieron dar a conocer al público asistente, tanto el rico patrimonio histórico, monumental y natural de la Alameda del Obispo, como las actividades de investigación que en este entorno desarrollan las dos instituciones de investigación agraria que conviven en este campus, el Ifapa y el IAS-CSIC.

En estos dos centros trabajan alrededor de 200 personas investigadoras y técnicos de transferencia y formación, dedicadas a las más diversas facetas de la investigación agraria, tales como mejora genética, ingeniería y agricultura de precisión, gestión de recursos naturales, fitopatología y protección de cultivos, economía agraria, alimentación y salud, técnicas de conservación y presentación de alimentos, entre otras.

Así, las actividades tuvieron lugar en un entorno privilegiado de la ciudad, en la que durante cinco siglos fue la finca de recreo de la Diócesis de Córdoba, desarrollándose todas ellas al aire libre, en el Patio del Palacio Episcopal y los jardines del siglo XVIII que se conservan en este espacio, declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Es de destacar que esta finca ha sido desde los años 30 del siglo pasado el principal foco de desarrollo de la investigación agraria en el Sur de España.

Precisamente, la visita guiada por los jardines de la Alameda del Obispo fue una de las actividades de la jornada, en la que los participantes tuvieron ocasión de conocer en los talleres de ciencia 'Experimenta experimentos' al 'Nematodo, mucho más que un gusano', y también algunas curiosidades científicas sobre el ADN en 'Experimentando con ADN/Evolución de los cultivos'.

Igualmente, supieron de la importancia del suelo con 'Los cazasuelos', 'Los médicos del suelo' y 'La vida en el suelo', de los microorganismos que afectan a los cultivos con 'Microscopía y microorganismos', sobre el papel de los animales en 'Gracias a los animales' o las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura con 'La piel del planeta vista desde el espacio' o 'Luces, plantas, cámaras y ¡Acción!'.

Los talleres despertaron gran interés, como también la actividad 'Ciencia contra-reloj', en la que personal investigador y técnico del IAS-CSIC y el Ifapa hablaron sobre 'El pasado culinario que abandonamos y que el futuro nos reclama', la 'Monitorización del riesgo de erosión en la agricultura', 'La joroba del conocimiento', 'Técnicas reproductivas aplicadas a la avicultura', 'Trenzando lana y clima', '¡Haz que cada gota cuente!' y 'Colores que alimentan'.

Además y un año más, la Agrupación Astronómica de Córdoba estableció un punto de observación de estrellas, mientras la Asociación Cultural de Esgrima Histórica de Córdoba protagonizó una 'Exhibición de esgrima histórica', tras mostrar las distintas clases de espadas utilizadas en la antigüedad y explicar sus usos, y como colofón 'Música bajo las estrellas', con la actuación de los jóvenes músicos de la Asociación MusicLab de Córdoba, que interpretaron un programa que combinaba piezas clásicas con bandas sonoras y canciones mundialmente conocidas.