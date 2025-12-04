El 83% de los alumnos andaluces titularon ESO, el 26,6% Grado Medio y 37,6% Superior durante el último curso

Archivo - Varios alumnos de una clase de 1º Bachillerato en imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnados que titularon en Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024 en Andalucía supusieron una tasa bruta del 83%, que comparada con la del curso anterior se incrementó en 1,8 puntos, mientras que los titulados en Grado Medio ascendieron al 26,6% (+0,5 puntos) y el 37,6% (+1,9 puntos) en el Grado Superior, lo que representa las cifras más altas de la serie.

Así se desprende de la 'Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024' publicada este jueves por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, recogida por Europa Press.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP de Grado Básico se situó en el 4,7%, 0,3 puntos más que el curso anterior; mientras que el dato de Bachillerato asciende a 55,2%, 0,4 puntos más.

Por géneros, del dato de los alumnos que superaron la ESO, el 79,2% es de los hombres mientras que el 87,2% de las mujeres. En el caso del Grado Medio, el 26,3% corresponde a los hombres y el 26,9% a las mujeres.

En el Grado Superior, el 34,2% corresponde a los hombres y el 41,2% a las mujeres. El 6,5% de los hombres y el 2,7% de las mujeres superaron la FP Básica; y el 48,6% de los hombres y el 62,2% de las mujeres superaron Bachillerato.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los alumnados que titularon en Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024 supusieron una tasa bruta del 82,1%, que comparada con la del curso anterior se incremente en 0,5 puntos, y con diferencias de hasta 13 puntos según la comunidad autónoma.

En los datos de la tasa bruta de población propuesta para el título de Graduado al acabar la ESO por comunidad autónoma, los valores más altos de la tasa corresponden a Principado de Asturias, 89,9%, Cantabria, 88,6% y País Vasco, 86,3%. Los valores más bajos corresponden a las dos ciudades autónomas, Melilla, 74% y Ceuta, 75,4%, seguidas por Comunidad Valenciana, 76,8% e Islas Baleares, 77,7%.

La tasa correspondiente a las mujeres, 86,3%, es 8,2 puntos mayor que la de los hombres, 78,1%. El porcentaje de alumnado que promocionó de curso en ESO varió entre el 88,5% en cuarto curso y el 91,9% en primer curso.

El porcentaje correspondiente a las mujeres supera en todas las comunidades autónomas al porcentaje de los hombres, mostrando la diferencia más significativa la ciudad autónoma de Melilla, 17,7 p.p., seguida a cierta distancia de Aragón, 10,7 p.p. y Comunitat Valenciana, 10,5 p.p. de diferencia. Por el contrario, las diferencias más reducidas entre ambos sexos corresponden a Principado de Asturias, 0,9 p.p., y la ciudad autónoma de Ceuta, 2,6 p.p.

La tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de Formación Profesional de Grado Medio, del 28,2% (0,5 puntos más respecto al curso anterior), y de Grado Superior, del 36,8% (1,7 puntos más respecto al curso anterior), han alcanzado su máximo histórico. En el caso del Grado Medio, coincide en el caso de las mujeres y los hombres, y en el de Grado Superior, es del 34,6% para los hombres y 39,3% para las mujeres.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP de Grado Básico se situó en el 4,5%, 0,2 puntos más respecto al año anterior; siendo del 6,1% para los hombres y 2,9% para las mujeres.

La tasa bruta de población que finalizó el Bachillerato se situó en el 54,9%, cifra 0,7 puntos inferior a la del curso anterior (55,6%). La tasa bruta de mujeres que finalizaron el Bachillerato, 62,2%, es claramente superior a la de los hombres, 48%, con una diferencia de 14,2 puntos porcentuales.

El porcentaje de alumnado que promociona de curso en Bachillerato tanto el porcentaje del que promociona primer curso como del que termina, es del 89,8%. Los titulados de Bachillerato representarían el 66,1% del conjunto de los titulados en estos estudios secundarios postobligatorios y los de enseñanzas de Grado Medio el 33,9% restante.