Un 85,4% de andaluces cree que el cambio climático existe y la mayoría le otorga una importancia elevada según el Centra

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 85,4 por ciento de los andaluces cree que existe el cambio climático, y más de la mitad --un 57,5%-- le concede un grado de importancia de ocho puntos o más en una escala de cero a diez, según los datos del nuevo Barómetro Andaluz que ha publicado este jueves, 17 de julio, la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Se trata de una encuesta, consultada por Europa Press, realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía entre los pasados días 13 de junio y 1 de julio, que incluye datos de estimación de voto, así como consulta sobre cuestiones relativas al medioambiente y a la economía sostenible, entre otros asuntos de actualidad e interés social.

De esta manera, según el barómetro, el cambio climático es una realidad para el 85,4% de los andaluces, frente a una minoría del 13,4% que no cree en su existencia. El grado de importancia que se le concede a este fenómeno supera los siete puntos de media, en una escala de 0 a 10.

En concreto, un 57,5% de los encuestados concede entre ocho y diez puntos de importancia a este fenómeno, en una escala de cero a diez. Un 13,3% le concede siete puntos de importancia, mientras que, en el extremo contrario, un 4,3% considera que no es "nada importante".

De igual modo, para el 94,7% de los encuestados el medioambiente es "muy importante" (49,4%) o "bastante importante" (45,3%) para su calidad de vida, mientras que un 3,7% lo ve "poco importante".

En materia de políticas públicas, el 75,3% cree que debería existir "un equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo", mientras que un 16,6% opina que debería prevalecer el medioambiente, en cualquier caso, y un 6,6% considera que, en materia de políticas sobre medioambiente, "debe priorizarse la economía y el desarrollo industrial".

Cuando ve un huerto solar o una planta eólica, el 39,6% de los encuestados los identifica con "más protección del medioambiente y energía verde", frente a un 30,6% que los asocia con daños al paisaje y a la agricultura, y un 24,9% con "más desarrollo económico para la zona".

Por otro lado, tras el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril, un 53,1% de los encuestados considera que para tener energía de forma estable se debería apostar por "una mezcla de energía nuclear, renovables y combustibles fósiles"; un 31,1% apostaría solo por las energías renovables y un 14,5%, por un mayor peso de la energía nuclear.

Tras las últimas lluvias en Andalucía, el 60,5% de los andaluces cree que, aunque hay agua suficiente, "hay que seguir siendo prudentes con el consumo", y un 26,3% piensa que "sigue faltando agua, aunque ha llovido en muchas zonas".

VACACIONES Y SOLEDAD

Por otro lado, el nuevo Barómetro Andaluz incluye otros bloques específicos en los que se consulta sobre la planificación de las vacaciones o la soledad no deseada, según se detalla en una nota de prensa del Centra.

En relación con las vacaciones, el 37,1% de los andaluces ya las tiene decididas y organizadas, frente al 20,8% que aún no, pero piensa hacerlo pronto; un 22,8% que ha decidido no hacer planes para este verano; y un 19,1% que no tiene previsto tomarlas. El 46,2% contará con el mismo presupuesto, mientras que el 29,4% dispondrá de menos.

Entre las opciones más compartidas, el 18,4% alquila un piso en la playa; el 14,4%, viaja al extranjero para conocer otras ciudades; el 13,5% las pasa en un piso en la playa de su propiedad; y el 11,2% opta por el turismo cultural y gastronómico.

En cuanto a soledad no deseada, la práctica totalidad de la población consultada afirma tener a alguien a quien recurrir, bien para resolver una gestión, el 92,6%, o para compartir problemas y preocupaciones personales, el 87%.

Ocho de cada diez entrevistados cuentan con suficientes personas en su entorno que se preocupan por ellos (80,9%), con las que dicen sentirse cercanos (84,5%) o "muy a gusto" (80,5%) y en las que pueden confiar plenamente (76%). Un 37,4% dice sentirse solo rara vez; el 26%, a veces; y con frecuencia, el 9,6%.