Un 91% de votantes del PP-A el 17M según el CIS se declara católico, y más de la mitad practicante

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SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 91,1 por ciento de andaluces encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que afirma que votó al PP-A en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo se considera "católico", y más de la mitad --en concreto, un 53,3 por ciento--, se definía como católico "practicante".

Así se desprende de los resultados, consultados por Europa Press, del estudio postelectoral sobre los comicios andaluces del pasado 17 de mayo cuyo avance publicó el CIS el pasado miércoles, que incluye un desglose de las respuestas al cuestionario planteado en función de variables como la religiosidad de las personas entrevistas.

De esta manera, el estudio distingue en esta variable de la religiosidad entre las categorías de 'católico/a practicante', 'católico/a no practicante', 'creyente de otra religión', 'agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)', 'indiferente, no creyente', 'ateo/a (niegan la existencia de Dios)', y 'N.C' ("no contesta").

A la pregunta de "a qué partido o coalición" votó en las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A acabó ganando con 53 diputados, dos menos de los que dan mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, un 32,6% responde que al PP, un 19,8% al PSOE, un 15% a Adelante Andalucía, un 10,7% a Vox, y un 6,6% a la coalición Por Andalucía.

Entre los que dicen haber votado al PP el 17M, un 53,3 por ciento se declara 'católico practicante'; un 37,8%, 'católico no practicante'; un 29,3%, 'creyente de otra religión'; un 12,7%, 'agnóstico'; un 15,9%, 'indiferente, no creyente', y un 10,5%, 'ateo'.

Por su parte, entre los encuestados que dicen que votaron al PSOE en las elecciones del 17 de mayo, el 29,2% se declara agnóstico, mientras que un 27,8% se considera 'indiferente, no creyente' en materia de religión, y un 21,5% 'creyente de otra religión'. Como católicos se definen el 31,7% de este colectivo, sumando los que dicen ser practicantes (11,8%) y los que se declaran no practicantes, que representan al 19,9 por ciento.

Entre los votantes de Vox, según esta encuesta del CIS, predominan sobre todo los católicos, que representan al 24,8% del total --un 11,4% practicantes y un 13,4% no practicantes--, seguidos por los que se definen como creyentes de otra religión, que suponen el 11,3%.

Como ateos se define el 28 por ciento de los encuestados que afirman haber votado a Adelante Andalucía en la cita del 17M, y como agnósticos el 27,6%, mientras que un 29,8% se considera 'indiferente, no creyente', y un 14,5% católicos, practicantes (4,1%) o no (10,4%).

Y, entre los votantes de Por Andalucía encuestados por el CIS, un 22,7 por ciento se considera ateo, un 10,9% agnósticos, y sólo un 4% católicos, sobre todo no practicantes (3,3%).

VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS

Este estudio postelectoral del CIS también pide a los encuestados que califiquen la campaña electoral de los principales candidatos a la presidencia de la Junta en dichos comicios del 17 de mayo, ofreciendo para ello una escala de 1 a 10 puntos, en la que 1 significa que valora "muy mal" la campaña, y 10 que la valora "muy bien".

Un 13,4 por ciento de los encuestados concede esa máxima puntuación de 10 a la campaña del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y, entre quienes se decantan por esa buena puntuación, un 40,5% se define como católico, y un 25,1% practicantes de dicho credo.

En cambio, entre el 3,4 por ciento de encuestados que puntúa con un diez la campaña electoral de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, sólo un 8,1% se considera católico, casi un cinco por ciento (4,9%) practicante.

Un 4,1 por ciento de los encuestados ve "muy bien" la campaña del candidato de Vox, Manuel Gavira, y entre ellos un 10,7% se considera católico, más de la mitad (6,3%) practicantes, mientras que el porcentaje de entrevistados que otorga la máxima calificación a la campaña del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, asciende al 7,9%. Entre ellos, un 10,8% se define como católico, aunque más de la mitad (6,6%) 'no practicante'.

Finalmente, sólo un tres por ciento de los encuestados por el CIS en este estudio considera que la campaña del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo (IU), estuvo "muy bien". Entre ellos, un 4,5% se considera católico.

EN TORNO A UN 64% DE ANDALUCES SE DEFINE COMO CATÓLICO

Por otro lado, de este estudio se desprende también que el porcentaje de andaluces que se define como católico se ha mantenido estable y cercano a un 65 por ciento en relación al mismo trabajo del CIS realizado tras los comicios del 19 de junio de 2022.

Así se desprende de los porcentajes de respuesta a la pregunta "cómo se define usted en materia religiosa", a la que un 22% contesta que 'católico practicante' y un 41,7%, 'católico no practicante', por lo que ambos porcentajes suman un 63,7%. Como 'ateo' se identifica el 13,2%, y como 'indiferente, no creyente', un 10,2%. Además, un nueve por ciento se define como 'agnóstico', y un 2,6% como 'creyente de otra religión'.

En el estudio postelectoral que el CIS realizó tras las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio de 2022, el porcentaje de andaluces que se declara católico apenas ha variado, ya que hace cuatro años se cifraba en un 63,6 por ciento, por lo que esa cantidad solo se ha incrementado en una décima en este último ciclo electoral.

Respecto a 2022, el porcentaje de andaluces que se declara ateo se ha incrementado en 1,1 punto, desde el 12,1% de hace cuatro años, mientras que el de agnósticos apenas ha descendido en dos décimas, hasta el 9% de la última encuesta publicada esta semana.