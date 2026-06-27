El PP fue el partido más votado el 17M por agricultores y parados, Vox por las fuerzas de seguridad según el CIS

Archivo - Imágenes de la jornada electoral en Andalucía. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado esta semana el avance provisional de resultados del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía' tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio.

Según el estudio consultado por Europa Press, el PP-A fue el partido predilecto por la mayoría de sectores profesionales y perfiles laborales destacando especialmente entre los directores y gerentes donde obtuvo el 41,3% de los apoyos del sector el 17M, 26 puntos por encima de Vox, en segunda posición.

Asimismo, los populares fueron la primera opción para los agricultores con un 34,8% de los apoyos, por delante de Vox que obtuvo el 8,2% de los votos del sector. Precisamente, las organizaciones agrarias andaluzas pidieron la "continuidad" en las políticas de la actual Consejería de Agricultura ante una posible entrada de Vox en el ejecutivo andaluz.

El PP-A también recabó imperantes apoyos entre los jubilados (33,4%) y trabajadores domésticos no remunerados (38,5%). Asimismo, consigue la victoria entre los parados con un 21,1% de los apoyos, cuatro puntos por encima del PSOE-A.

Asimismo, de forma ajustada, los populares fueron la fuerza más votada el pasado 17 de mayo por los estudiantes con un 21,6%, menos de un punto de ventaja sobre Adelante Andalucía (20,8%) que si consigue ser la primera fuerza entre las ocupaciones elementales con el 24,1%.

Los andalucistas también consiguen ser el partido con más apoyos en los trabajadores que se identifican con otro tipo de ocupación, un 41,5%, así como ser segunda fuerza entre profesionales científicos (18,2%) y comerciantes (16,6%).

En el resto de sectores, el PP-A consigue la victoria menos en las ocupaciones militares y los operadores de instalaciones y máquinas, sectores en los que Vox se impone con porcentajes superiores al 25%. En el primero, que también incluye a los cuerpos policiales, obtienen un 34,6% de los votos.

El PSOE-A no consigue el apoyo mayoritario de ninguno de los sectores especificados por el CIS, logrando mejores porcentajes entre los jubilados (26,8%) y personas en otra situación inactiva (23,7%).