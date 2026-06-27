Vox y PP, los partidos con mayor "fidelidad" tras el 17M aunque el PSOE "movilizaría" más en las generales según CIS

Archivo - Sobres de propaganda electoral durante la campaña electoral para los comicios autonómicos del 17 de mayo de 2026 - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado esta semana el avance provisional de resultados del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía' tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio.

Según recoge el estudio consultado por Europa Press, el 74,4% de los encuestados repetiría su voto en unas futuras elecciones andaluzas. Un porcentaje que ronda el 97% en el caso de Vox (97,4%) y PP-A (97,25), precisamente los dos partidos que están negociando para conformar un posible gobierno en la comunidad.

Esta "fidelidad inmediata" baja del listón del 90% en los partidos del bloque de izquierdas, a excepción de Adelante Andalucía (96,5%), obteniendo el PSOE-A (89,4%) y Por Andalucía (82,2%). Según los datos del CIS, casi uno de cada diez votantes del PSOE-A (un 9,1%), votarían a otro partido tras conocer los resultados del 17M.

Sin embargo, es mayor el porcentaje de votantes del PSOE-A en las últimas elecciones autonómicas que repetiría su voto en unas generales, frente a la situación similar en el PP-A. Un 80,5% de los socialistas votaría a Pedro Sánchez en las generales frente al 73,6% de los populares a Feijóo.

Asimismo, el CIS indica que el 9,9% de los votantes de Juanma Moreno optarían por Vox en unas próximas elecciones generales. Los de Abascal "retendrían" de la andaluzas al 83% de su electorado, aunque un 10,7% votaría al PP.

En intención directa de votos, el PP ganaría con un 25,6% de los votos frente al 22,8% del PSOE, algo menos de tres puntos de diferencia. Por otro lado, Vox obtiene el 12,9% de los encuestados, seguido de Sumar con el 4,7%.

CASI EL 22% DE LOS NO VOTARON LO HICIERON POR EL PSOE EN 2022

Según los datos del CIS, un 21,9% de los encuestados que no acudieron a votar el pasado 17 de mayo apoyaron al PSOE-A en las últimas elecciones autonómicas del 2022. Por su parte, un 14,9% pasaron del PP-A a la abstención.

Sin embargo, de cara a unas generales, el PSOE conseguiría movilizar a un 15,2% de las personas que no votaron en las elecciones autonómicas frente al 12,7% del PP.

Desglosando los datos, destaca que el 46,5% de los votantes de Se Acabó la Fiesta apoyó a Vox en las elecciones de 2022, una cifra similar a la que retuvo la formación liderada por Gavira repitiendo el 43,5% de su electorado. Asimismo, un 31,3% de los votantes de Vox apoyaron a Juanma Moreno en 2022.

Con respecto a Adelante, el 35,7% de su electorado procede del PSOE-A, mientras que los votantes procedentes de la coalición Por Andalucía representan un 13,4%. Una cifra levemente inferior a los que repitieron su voto por los andalucistas en 2022 (un 13,8%).

ADELANTE REPETIRÍA CASI UN 6% DE VOTANTES EN GENERALES

Adelante Andalucía tuvo la subida de votos y escaños más reseñable el pasado 17 de mayo pasando de dos a ocho parlamentarios y superando los 400.000 votos.

Según la encuesta del CIS, la formación liderada por José Ignacio García es una de las que mayor "fidelidad inmediata" tendría en caso de repetirse unos comicios autonómicos. El 96,5% de sus votantes volverían a votar al partido, una cifra superior al PSOE-A (89,4%) y a Por Andalucía, el 16,4% de los participantes que votaron por la coalición aseguran que apoyarían a otro partido.

Pese a este dato, Adelante apenas tendría el 0,8% de los votos en unas futuras elecciones generales, según la intención directa publicada en el sondeo. Desgranando los datos, solo el 5,7% de los votantes del partido andalucista repetiría de papeleta a nivel nacional.

El PSOE sería la opción predilecta por los participantes que votaron a Adelante, llevándose a un 31,5% de los electores, seguido de Sumar con un 11,4%. Asimismo, un 15% se decantaría por apoyar a otro partido. De hecho, la formación andalucista sería superada en intención directa por Se Acabó la Fiesta (2,4%) y Podemos (1,3%) que se han quedado fuera del Parlamento.

De los partidos con representación parlamentaria, Adelante fue el que más apoyos fue sumando en los últimos días de la campaña, el 31,7% de sus votantes se convencieron durante la última semana de la campaña electoral y un 7,3% el mismo 17 de mayo.

Un efecto similar experimentó Por Andalucía, según el CIS fue el partido con representación parlamentaria con más personas que decidieron su voto en la jornada electoral con un 8,7% de los votantes de la coalición.