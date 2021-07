Un 96% de médicos afirma que las compañías "pagan tarde y mal" y un 75% ve su consulta afectada "gravemente" por covid

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado este martes el Barómetro de la Sanidad Privada en Andalucía, un informe sobre la situación de 11.493 médicos, de los 35.905 totales, que ejercen en la sanidad privada en la región y que ha recopilado que nueve de cada diez médicos particulares, el 96,3%, afirman que las aseguradoras "pagan tarde y mal" y que el 75% ha visto afectada "gravemente" su consulta por la pandemia.

El informe pone de manifiesto otras conclusiones como que seis de cada diez médicos de la sanidad privada, el 61,4%, afirman haber experimentado durante la pandemia unas pérdidas de entre el 20 y el 50%, mientras que uno de cada cinco, el 19%, afirma haber registrado unas pérdidas superiores al 50%, según ha explicado el CACM en un comunicado.

Asimismo, el colegio ha vuelto a reivindicar "la actualización de los baremos de las compañías que siguen siendo las mismas desde 1989". Por otro lado, del informe se desprende que el 99% de los encuestados considera "fundamental" que, al menos, se incremente el Índice de precios de consumo (IPC) actualizado, "al igual que ocurre en el resto de servicios públicos y privados".

Para el presidente del CACM, Antonio Aguado, "la calidad asistencial sigue siendo excelente por la vocación de la profesión médica, pero esto no sirve como excusa para un mayor aprovechamiento económico de las compañías".

Aguado ha asegurado que "los médicos no tienen capacidad de negociación con las compañías, puesto que estas no lo permiten, y ante la pérdida de libertad de los médicos por la anulación de sus claves y la cesión de las mismas, la única solución es que los médicos vuelvan a tener sus propias claves".

Por otro lado, el tesorero del CACM y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha señalado que "la pandemia ha puesto en evidencia la falta de médicos, pero sobre todo ha demostrado la fragilidad del sistema privado".

"Los médicos han sufrido tremendamente llegando a tener honorarios cero o al 20% de su facturación total. Es el momento de terminar con esta reivindicación de tantos años, tenemos que ser capaces de que las compañías entiendan que somos muy poco médicos y todavía va a haber menos y, si queremos hacer una medicina privada acorde a las exigencias de la sanidad tenemos que vivir dignamente de nuestro trabajo. Acabemos con los honorarios indignos e inmorales y luchemos por unos honorarios dignos y consecuentes con la responsabilidad de nuestro trabajo", ha apuntado.

Del mismo modo, Carmona ha afirmado que "el cambio no se puede hacer en un día, pero sí se debe empezar a trabajar ya y conseguir sentarse en una mesa de negociación con las compañías para que en un plazo corto de tiempo se adecúen los baremos".

Por otro lado, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que representan a más de 550.000 trabajadores autónomos, mantiene relaciones de mutua colaboración con el CACM para el apoyo a las reivindicaciones y derechos de los médicos andaluces como profesionales libres o autónomos. En este sentido, ha estado presente en el acto para "respaldar" tanto el informe como las conclusiones.

El secretario general de ATA, José Luis Perea, ha indicado que "es necesario poner como prioridad en la agenda de la administración el dar solución a los problemas que se enfrentan día a día los médicos andaluces". "Esta reivindicación, común a los integrantes de la sectorial de sanidad de ATA en la que se integran más de 200.000 profesionales sanitarios, debe tener una solución lo más rápida posible porque los autónomos de la sanidad son esenciales, ya que acudimos a ellos con dolor y preocupación, y la remuneración por curarnos debe ser justa y proporcionada al bien que nos hacen", ha asegurado.

En este sentido, Perea ha valorado como "esenciales" a los profesionales de la medicina. "Han sido nuestra tabla de salvación, nuestra primera vacuna por lo que ahora es momento de atender sus demandas", ha concluido.

OTRAS CONCLUSIONES

Entre las conclusiones del informe, se ha destacado que nueve de cada diez médicos, concretamente el 89%, no ha accedido a las prestaciones extraordinarias por el cese de actividad. Del mismo modo, solo el 4% de los encuestados han recibido alguna ayuda directa frente al Covid-19 de su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento y el 42,7% no ha solicitado ningún tipo de ayuda, frente al 60,5% que han requerido aplazamientos de Hacienda, prestamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), aplazamientos a la Seguridad Social o sociedades de garantía recíproca (SGR).

Con respecto a la sanidad privada, el 87,3% asegura que los honorarios que abonan las compañías son "insuficientes y no pueden hacer nada por solventarlo". Además, el 91% no está de acuerdo con la forma de pago de las compañías y "no tienen capacidad de negociación puesto que las compañías no lo permiten".

Asimismo, el 89% considera que no le pagan todos los servicios que prestan, el 64% afirma que no tiene un contrato personal con las compañías aseguradoras y el 23% de los médicos declara que "ha sido expulsado en alguna ocasión de una lista de aseguradora sin justificación suficiente".

Por último, sobre el ejercicio de los profesionales privados en Andalucía se destaca que el 42,5% presta sus servicios en un hospital privado, el 37,3% ejerce en una consulta particular y el 20% alquila una consulta en un centro policlínico.