Aaeeco alerta de que la reducción del 76% del Aula Matinal "amenaza con destruir" el tejido empresarial andaluz

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SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de las empresas ocioeducativas de Andalucía, representado por laAsociación Andaluza de Empresas de Enseñanza Compensatoria y Ocio (AAEECO), ha manifiestado su "más absoluta disconformidad con los pliegos de la licitación del Servicio de Aula Matinal para el periodo 2026-2030, publicados el pasado 28 de julio". A su juicio, la reducción del 76% en los lotes del Aula Matinal "amenaza con destruir el tejido empresarial andaluz en favor de grandes operadores económicos".

Tal y como ha señalado en una nota de prensa, esta licitación, estratégica tanto para el tejido empresarial andaluz como para la conciliación de miles de familias, "rompe drásticamente el equilibrio de mercado construido durante más de dos décadas en la comunidad".

Desde la aprobación en 2003 del Decreto de Plan de Familias, la administración autonómica estructuraba este servicio en 150 lotes, garantizando una distribución homogénea para atender a unos 1.650 centros educativos. Este modelo permitía la participación equitativa de pequeñas y medianas empresas, manteniendo a 26 proveedores (en su mayoría 100% andaluces).

Sin embargo, el nuevo pliego reduce la contratación a tan solo 36 lotes (un 76% menos). La Administración justifica esta decisión en "una mera simplificación de trámites y costes de gestión interna". Ante esto, Aaeeco ha señalado que "esta postura ignora por completo el impacto socioeconómico en la región y estrangula el acceso de las pequeñas empresas al exigir un volumen de negocio y solvencia que reduce drásticamente sus posibilidades de concurrencia".

"La Administración ha decidido priorizar su propia comodidad administrativa a costa de destruir el tejido empresarial andaluz que lleva más de 20 años prestando un servicio cercano y de calidad a las familias", han alertado desde el sector.

La reestructuración impulsada tras la toma de posesión del nuevo equipo de la Consejería de la Junta de Andalucía "conlleva graves consecuencias", como la "pérdida drástica de proveedores locales", ya que "un posible escenario previsto, el número total de empresas adjudicatarias podría para de 26 a doce, y ello supondría (una reducción del 53,85%, expulsando a las Pymes de Aaeeco, que hasta ahora representaban el 90% de la prestación".

Otro de los problemas, a juicio de la entidad, es la apertura a grandes operadores, ya que al concentrar un elevado número de centros por lote, la licitación queda servida para grandes operadores económicos de ámbito nacional en su mayoría con mayor capacidad para presentar ofertas mas agresivas.

Finalmente, han lamentado "criterios puramente económicos". Al valorarse las mejoras mediante aportaciones económicas --material o herramientas de gestión-- y "representar el criterio precio un 40% de la puntuación total, la adjudicación dependerá de bajas agresivas en lugar de la excelencia técnica del proyecto".

Aaeeco ha recalcado que "esta agresiva reestructuración no supondrá ningún ahorro para la ciudadanía. El precio público que pagan las familias andaluzas por el Aula Matinal se mantendrá exactamente igual". Por tanto, el margen de ahorro "solo computará en las arcas públicas a costa de transformar un modelo humanizado de 'personas para personas' --caracterizado por la proximidad y la confianza-- en una subasta económica de grandes volúmenes".

Ante esta situación, Aaeeco ha exigido la "apertura inmediata" de una mesa de diálogo con la Consejería para frenar "este ajuste indiscriminado de lotes". La asociación ha insistido en que el Aula Matinal debe seguir siendo un servicio público de atención cercana prestado por la PYME local, y no un mero juego de mercado.