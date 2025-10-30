Aagesen pide, "más allá de colores políticos", sumar esfuerzos para afrontar la "gran amenaza" del cambio climático

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen (c), junto a diversas autoridades en Beas de Segura. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha apelado, "más allá de colores políticos", a sumar esfuerzos para afrontar la "gran amenaza" que supone el cambio climático.

Así lo ha indicado este jueves en Beas de Segura (Jaén), donde ha visitado obras hidráulicas, y a preguntas de los periodistas sobre episodios meteorológicos adversos que se están dando cada vez con mayor frecuencia.

"Es evidente que la ciencia lleva mucho tiempo diciendo que el cambio climático se está acelerando y, además, que España somos una región especialmente vulnerable al cambio climático", ha afirmado la vicepresidenta.

Al respecto, ha apuntado que "Europa se calienta más rápido, el Mediterráneo se calienta todavía más rápido", de modo que hay que "estar preparados para anticiparnos en la medida posible": "apostar por reducir emisiones", lo que se denomina mitigación, "pero también adaptarnos mejor".

En este sentido, ha defendido la necesidad de "consolidar algo que es fundamental en un país vulnerable, que es tener un pacto de estado". "Más allá de legislaturas, más allá de colores políticos, todos juntos aunar esfuerzos para estar mejor preparados ante una gran amenaza, que es el cambio climático", ha destacado la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.