Ábalos ve los decretos como "el instrumento legal más adecuado para el tiempo de permanencia" del Gobierno de Sánchez

Publicado 26/02/2019 11:24:14 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido este martes que el decreto ley ha sido "el instrumento legítimo y legal más adecuado para el tiempo de permanencia" del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

En una atención a medios en la estación de Santa Justa de Sevilla, a la que ha acudido para inaugurar la exposición 'Objetivos de Desarrollo Sostenible', y después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticara este lunes que el Gobierno pueda recurrir a decretos leyes cuando quedan apenas dos meses para las elecciones generales del 28 de abril, Ábalos ha replicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "aprobó más de 70 decretos ley" cuando contaba con mayoría absoluta, por lo que era "innecesario acudir a ese instrumento".

Además, ha criticado que el Gobierno de Rajoy aprobó también "muchísimos proyectos de ley imponiendo su mayoría absoluta", y por eso Ábalos ha señalado que entonces era "la gran ocasión para cuestionar esa forma de gobernar".

El titular de Fomento ha contrapuesto esa situación con la del actual Gobierno, sustentado en "un grupo parlamentario de 84 diputados", y ha resaltado además que el instrumento del decreto ley ha estado con el Ejecutivo de Sánchez "siempre sustentado por razones de urgencia y excepcionalidad, como son los momentos políticos que hemos vivido".

Por eso, el también secretario de Organización del PSOE entiende que el decreto "era no solamente el instrumento legítimo y legal, sino el más adecuado para el tiempo de permanencia de este Gobierno", por lo que con él "tenía sentido" su aplicación, "y no tanto en el periodo de mayoría absoluta de Rajoy", según ha apostillado.

El ministro de Fomento ha querido dejar claro además que "todos los decretos ley que ha aprobado el Ejecutivo socialista eran urgentes en su naturaleza, bien porque respondían a disposiciones que necesariamente había que acordar, como son las directivas europeas, que el Gobierno anterior desatendió totalmente, por lo que a este Gobierno le implicaban sanciones económicas muy importantes, y otros de urgencia social, por lo que tenían que ver con necesidades de la ciudadanía que el Gobierno anterior no había atendido".

También ha remarcado que "los decretos leyes han de ser convalidados en el Congreso" de los Diputados, por lo que "no son actuaciones de imposición por parte del Gobierno", sino que "necesitan una mayoría parlamentaria" de la que "curiosamente" el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, "pese a tener el grupo mayoritario" en la Cámara, "nunca dispuso, y por eso, entre otras razones, no acudió a esta vía, por incapacidad para conseguir acuerdos parlamentarios, cosa que no ha ocurrido con el actual Gobierno", según ha concluido Ábalos.