El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en un acto de campaña en Almería. A 14 de noviembre de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, protagonizará el sábado 21 de noviembre un acto público en Sevilla, en la que será su segunda visita a Andalucía con motivo de la campaña electoral por los comicios generales del 29 de noviembre.

El "gran acto público" se desarrollará, a partir de las 12,00 horas, en el Muelle de la Sal, según ha informado Vox, que ha destacado que Santiago Abascal continúa así su recorrido por las distintas ciudades españolas, "donde está abarrotando todas las plazas".

Una vez que arrancó oficialmente la campaña electoral el 13 de noviembre, Abascal estuvo al día siguiente en un acto en la Plaza de la Constitución de Almería. De esta manera, el acto del sábado en Sevilla será el segundo que desarrolle en Andalucía en plena campaña electoral.

En precampaña, ya estuvo el 6 de noviembre en un acto en el Palacio de Congresos de Granada y, el 11 de noviembre, en otro acto en Estepona (Málaga).

Andalucía está siendo una comunidad fundamental para los actos de los candidatos a la Presidencia del Gobierno ya que es la que más diputados aporta, con 60.