Abierta una investigación judicial tras una denuncia de Quiero Maracena a la exalcaldesa por prevaricación

MARACENA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Quiero Maracena ha informado este miércoles de la apertura de unas diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada tras la denuncia que interpuso por la presunta comisión por parte de la exalcaldesa socialista de este municipio del área metropolitana granadina Berta Linares de delitos de prevaricación, malversación y fraude.

En una nota de prensa, ha indicado que la investigación surge "gracias a la denuncia formulada por Quiero Maracena y el concejal Miguel Angel Fernández Martínez" apuntando a un auto fechado el pasado 11 de agosto de 2025 en el que el juzgado rechazó un recurso de Linares contra una providencia de 14 de junio abriendo las citadas diligencias.

Se incoaban "en virtud de atestado instruido por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada (equipo de delitos contra la administración)", indica el auto, consultado por Europa Press, que rechazaba, conforme al criterio de la Fiscalía, que se trate de "una investigación prospectiva y proscrita" en el derecho penal, "malgastando recursos públicos" en la dilucidación de un asunto ya "archivado en el Juzgado de Instrucción número 5".

Se interesa "una investigación patrimonial de las personas de su entorno a fin de encontrar un vinculo personal entre los beneficiarios de la actividad presuntamente ilícita cometida por la investigada con esta o su familia, vinculo" que constituiría "el móvil de la actuación" y el "elemento integrante del dolo del delito investigado".

"Sin la existencia de esos datos base que acreditan la existencia de una irregularidad en el proceso de concesión de la licencia administrativa para la explotación de un negocio cabría hablar de investigación prospectiva; pero en modo alguno puede merecer este calificativo el intento de acreditar el motivo personal que lleva a una autoridad pública al incumplimiento de la legislación administrativa", añade.

En este contexto, Quiero Maracena ha destacado en nota de prensa que "la Fiscalía de Granada y el Juzgado de Instrucción número 9 han confirmado la existencia de indicios documentados de graves delitos cometidos" supuestamente por Linares. Desde este grupo municipal se ha incidido también en que la investigación fue abierta "exclusivamente" por su iniciativa.

Quiero añade que "se suma a los antecedentes ya conocidos en torno a la exalcaldesa, vinculada al mediático caso del secuestro de una concejal en 2023 por parte de su expareja", unos hechos estos últimos que está previsto sean juzgados en la Audiencia Provincial en febrero de 2026, con sólo el que fuera su compañero sentimental como acusado.

Según el portavoz del grupo municipal de Quiero, Miguel Ángel Fernández Martínez, "los ciudadanos tienen derecho a la verdad y a unas instituciones limpias" por lo que va a "seguir defendiendo la legalidad, la transparencia y el interés público" tras demostrarse en su opinión que su denuncia contra Linares por supuestos ilícitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, y fraude en la contratación y corrupción urbanística "no solo era justa, sino necesaria" en tanto entiende que "Fiscalía, Policía Judicial y Juzgado reconocen ya la existencia de indicios de delito en la gestión" de la exalcaldesa.