Abierto el colegio de El Pinar (Granada) tras comenzar el curso con clases virtuales por un positivo

EL PINAR (GRANADA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colegio público rural de El Pinar (Granada) ha comenzado esta semana las clases presenciales después de retrasar la reapertura de sus aulas en el inicio del curso escolar, el pasado 10 de septiembre, por el positivo en coronavirus de una profesora, que sigue en aislamiento.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde de El Pinar, Francisco Titos, quien ha detallado que el colegio funciona con normalidad, en sus instalaciones en el núcleo principal del municipio, Pinos del Valle, y en Ízbor, desde este pasado lunes, día hasta el cual se han estado desarrollando las clases de modo telemático, con actividades 'online', por la cuarentena que hubieron de guardar los compañeros que habían estado en contacto con la contagiada.

El municipio, unos mil habitantes y uno de los que aún quedan sin casos de coronavirus contabilizados en la provincia de Granada, ha vivido con normalidad y "sin ningún problema" este proceso, ha detallado Titos.

El alcalde ha reconocido que las "expectativas" de las familias "los primeros días" pasaban por que los niños pudieran ir al colegio, si bien las actividades virtuales se han desarrollado con normalidad, hasta que ha sido posible la vuelta a las aulas. El colegio de Darro, que hubo de retrasar también la apertura por un positivo, abrió pasado el primer fin de semana de curso.

Por otro lado, en Zafarraya, donde el Ayuntamiento y el equipo directivo del colegio Enrique Tierno Galván pidieron el pasado lunes a las familias que no llevaran a los niños al colegio por un brote intrafamiliar de covid-19 con siete positivos, la alcaldesa, Rosana Molina, ha señalado en su perfil de Facebook, que es "importante" que, "como medida de prevención", los escolares de las clases afectadas "permanezcan en casa hasta el día 1 de octubre, independientemente del resultado de la prueba" que se les ha practicado estos dos últimos días en el centro de salud.

En relación con el resto de los niños, los de las clases no afectadas, la alcaldesa ha recomendado también que no acudan al colegio, pues "hay profesores que también están en cuarentena y por tanto no se les va a poder atender de forma segura".

"Ahora más que nunca tenemos que ser cautos y no venirnos abajo, vamos a superar esto unidos, con responsabilidad y fortaleza", ha indicado Molina a sus convecinos en esta red social.

Por otro lado, en Huélago, municipio que, con unos 400 habitantes tiene contabilizados 17 casos, había pedido el pasado 9 de septiembre a sus convecinos, tras los primeros positivos, que se confinaran voluntariamente por 14 días, ha llegado al final de este periodo.

La población, según las fuentes consultadas en el Ayuntamiento por Europa Press, ha respetado la petición y ha estado saliendo lo menos posible para frenar la propagación de la pandemia.