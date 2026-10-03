Abierto el plazo de inscripción a la quinta edición de RuralTIC para la digitalización de entornos rurales

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SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ineco, la ingeniería pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha abierto la convocatoria de la quinta edición del programa Ineco RuralTIC, una herramienta al servicio de la ciudadanía de municipios de menos de 10.000 habitantes cuyo objetivo es contribuir a la digitalización social y económica de la sociedad que vive en entornos rurales, rompiendo las barreras que les alejan de las nuevas tecnologías.

Desde su puesta en marcha en 2022, un total de 24 municipios andaluces han participado en esta experiencia en la que profesionales de Ineco se desplazan al entorno rural seleccionado, como nómadas digitales, y durante aproximadamente dos semanas compaginan su actividad profesional habitual --en modalidad de teletrabajo-- con talleres, sesiones de acompañamiento y actividades dirigidas a vecinos, empresas y colectivos locales. Esta estancia permite mantener un contacto directo con la realidad de cada municipio y desarrollar una programación adaptada a sus necesidades.

Antes de la llegada de los profesionales, Ineco mantiene reuniones con los ayuntamientos para identificar sus principales objetivos y definir conjuntamente los contenidos de las actividades. De esta manera, se trata de una propuesta flexible que evoluciona en función de cada localidad, sus habitantes y su tejido económico, según explica la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota.

Los municipios interesados en participar en Ineco RuralTIC, que comenzará en enero de 2027, pueden inscribirse hasta el 30 de octubre de 2026 a través de este enlace. El programa está dirigido a municipios españoles de menos de 10.000 habitantes interesados en participar en el programa. Para poder acoger a los profesionales desplazados, los ayuntamientos deberán poner a disposición de las personas voluntarias el alojamiento adecuado para su estancia y espacios en los que desarrollar los talleres y actividades, además de garantizar la conectividad necesaria.

Con el objetivo de dar a conocer las características de esta quinta edición y resolver las dudas de los ayuntamientos interesados, Ineco organizará el próximo 7 de octubre, a las 11:00 horas, una sesión informativa online sobre Ineco RuralTIC. Durante el seminario web se explicará el funcionamiento del programa, el proceso de participación, las condiciones que deben cumplir los municipios y la experiencia acumulada durante las cuatro ediciones anteriores.

Ineco RuralTIC utiliza la digitalización como herramienta para contribuir al desarrollo social y económico de los pequeños municipios y facilitar que sus habitantes y empresas puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En el ámbito de la digitalización social, los profesionales de Ineco desarrollan talleres y sesiones prácticas dirigidos a mejorar las competencias digitales de la población, con especial atención a las personas mayores y a quienes encuentran dificultades para desenvolverse en el entorno digital, así como a los más jóvenes.

El segundo eje se centra en la digitalización económica y en el acompañamiento a autónomos, pequeñas empresas y negocios locales. Los talleres permiten conocer y aplicar herramientas digitales que pueden contribuir a mejorar su actividad, reforzar su presencia en internet, abrir nuevos canales de comunicación o comercialización y ganar visibilidad.

Desde su lanzamiento en 2022, Ineco RuralTIC ha llegado a más de 130 municipios españoles, con una población conjunta superior a las 290.000 personas. Durante este periodo se han desarrollado cerca de 1.500 talleres y más de 800 pequeñas y medianas empresas han participado en las diferentes actividades del programa, reforzando su vertiente económica y su contribución al tejido empresarial de los municipios.