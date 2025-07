Abierto el plazo para participar en 'Cinema Campus 2025' de Record, que este año se desarrollará en Montilla (Córdoba)

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Cinema Campus 2025', iniciativa organizada por la asociación de cineastas cordobeses Record con el apoyo de la Delegación de Cultura de Diputación de Córdoba, tiene abierto el plazo de presentación de proyectos, que concluye el día 8 agosto, para participar en su cuarta edición, que se llevará a cabo en el municipio de Montilla (Córdoba) entre el 13 y el 21 de septiembre.

Según recogen las bases de la convocatoria, consultadas por Europa Press, "el autor del proyecto ganador recibirá 1.500 euros brutos por el guión de la obra", mientras que "la producción del cortometraje correrá a cargo de Kuántika Films, que dispondrá de 8.000 euros (impuestos incluidos) para la ejecución del mismo". A su vez, el corto recibirá "1.750 euros para su distribución en festivales, labor que correrá a cargo de la empresa Distribution with Glasses".

El campus, cuyo objetivo es "llevar la formación y la producción cinematográfica a municipios cordobeses", todo ello dentro de "una iniciativa que aglutina promoción turística, inclusión en zonas rurales y apoyo al sector audiovisual", está dirigido a guionistas y cineastas de 18 a 40 años que estén desarrollando un guión de cortometraje y los seis proyectos participantes saldrán de una selección de las mejores propuestas recibidas.

Entre los requisitos cabe destacar que los guiones presentados "pueden ser ficción o documental, aunque se dará prioridad a los proyectos de ficción", existiendo la posibilidad de enviar un máximo de dos proyectos por persona. En cualquier caso, cabe señalar que el guión puede estar escrito "por una o varias personas, pero una de ellos tiene que tener entre 18 y 40 años".

Igualmente, es necesario saber que "la historia debe desarrollarse en un máximo de tres localizaciones" y "el rodaje debe llevarse a cabo total o parcialmente en el municipio donde tenga lugar la edición de ese año", Montilla en este caso. Además, los guiones definitivos deberán tener una extensión adecuada a la duración final del cortometraje: 12 páginas de guión como máximo.

Los proyectos, que deben ser originales e inéditos, no están obligados a presentar una versión definitiva del guión en la fase inicial, pero "en caso de ser seleccionados entre los seis finalistas deberán presentar una primera versión del guión antes de la finalización el campus". Igualmente, los trabajos finalistas no podrán tener acuerdos previos con productoras, ser presentados a otras convocatorias ni ser difundidos públicamente por ningún medio hasta que finalice el campus y no se admite el uso de inteligencia artificial en las propuestas.

El participante deberá aportar, antes de las 23,59 horas del 8 de agosto, una sinopsis breve de la historia, incluyendo el desenlace; una memoria breve del proyecto; una descripción breve de las posibles localizaciones de la historia; su currículum cinematográfico o literario y links a trabajos previos; una copia del DNI y una declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada. Opcional será entregar la primera versión del guión, con un máximo de 12 páginas.

La documentación debe enviarse a la siguiente dirección electrónica 'hola@reccord.es' adjuntando todo el material en un sólo PDF en el mail. La selección de los seis proyectos finalistas se llevará a cabo por la dirección del campus y se hará pública el 18 de agosto. Los proyectos seleccionados recibirán una notificación vía e-mail y deben confirmar su participación en los tres días siguientes, de lo contrario serán sustituidas por los proyectos suplentes en orden de valoración.

Tras ello, durante dos fines de semana no consecutivos, los autores de estos seis guiones recibirán una formación completa destinada a cubrir todas las fases de desarrollo de un cortometraje (producción, financiación, elaboración de dossier y distribución). Además, la organización cubrirá la estancia y la manutención de los seis participantes durante las cuatro jornadas formativas.

Durante el último día del campus tendrá lugar la presentación de los proyectos finalistas en una jornada de puertas abiertas en la que se otorgará el premio al mejor guión, cuya producción y rodaje se llevará a cabo (total o parcialmente) en Montilla a lo largo de los meses siguientes a la celebración del campus. Las bases completas de la convocatoria y los materiales solicitados pueden consultarse en 'cinemacampus.es'.