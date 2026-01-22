La Abogacía de Córdoba apela a la serenidad y pide empatía con las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz

Estado en el que quedó uno de los vagones del tren Iryo implicado en el siniestro ferroviario de Adamuz. - Joaquín Corchero - Europa Press

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha apelado este jueves a la "serenidad", a la vez que ha pedido "empatía con las víctimas del accidente ferroviario" ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), y ha subrayado la importancia del "respeto al duelo", pidiendo también "prudencia ante decisiones precipitadas", mientras ha recordado que "la actuación de la abogacía está regulada por normas éticas que protegen a las personas afectadas en situaciones especialmente sensibles".

En este sentido y a través de una nota, la Abogacía de Córdoba ha expresado su "más profundo pesar" y su "más sincera solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con todas aquellas que han resultado heridas en el trágico accidente ocurrido en Adamuz".

"Compartimos su dolor y su consternación --han proseguido-- ante una tragedia de enorme magnitud, que ha golpeado duramente a muchas familias y ha conmocionado a toda la sociedad. En estos momentos tan difíciles queremos expresar nuestro acompañamiento respetuoso y nuestra cercanía a quienes atraviesan un duelo marcado por el sufrimiento y la incertidumbre".

Igualmente, en la Abogacía de Córdoba son "plenamente conscientes de la enorme inquietud que embarga a las personas afectadas y a sus familias por las posibles responsabilidades de todo tipo que puedan derivarse de este accidente. Por ello, desde el Colegio queremos trasladar un mensaje de tranquilidad y de cautela".

"Entendemos la angustia que se vive en estos momentos --han matizado--, pero consideramos fundamental no adoptar decisiones precipitadas que puedan condicionar el ejercicio de los derechos en el futuro. Nos encontramos en una fase inicial de investigación que será necesariamente larga y compleja, y que exige rigor, serenidad y respeto a los tiempos propios de la instrucción y del duelo".

En este sentido, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha querido recordar a los profesionales, que "la Abogacía cuenta con un Código Deontológico que regula de forma clara la actuación profesional en situaciones especialmente sensibles como esta, precisamente para evitar cualquier tipo de oportunismo o aprovechamiento del dolor ajeno".

Este marco ético, según han señalado, "establece la necesidad de respetar un periodo de tiempo suficiente para que las personas afectadas puedan recuperar la serenidad necesaria para decidir con plena libertad. Se trata de una garantía esencial que protege a las víctimas y refuerza la confianza de la ciudadanía en una abogacía responsable, humana y comprometida".

De este modo, "cuando las personas afectadas se sientan preparadas, encontrarán en la abogacía un apoyo profesional y comprometido para acompañarlas y orientarlas en los pasos que decidan dar en defensa de sus derechos".

Por ello, el Colegio de la Abogacía de Córdoba "se pone a disposición, tanto de las instituciones competentes, como de las personas afectadas, para colaborar, desde el respeto institucional y la responsabilidad, en todo aquello que resulte necesario. Nuestro mensaje hoy es, por encima de todo, un mensaje de serenidad, de empatía y de acompañamiento".

Por último, han reafirmado su "compromiso con quienes atraviesan este momento de profundo dolor y con el respeto debido a todas las víctimas y a sus familias, entendiendo que ahora lo más importante es cuidar a las personas y permitir que los tiempos del duelo y de la investigación sigan su curso".