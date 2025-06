El abogado, Luis Gordon, afirma que la ley concursal actual provoca "inseguridad jurídica, retrasos y desconfianza"

CARMONA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La reciente entrada en vigor de la Ley 1/2025, que refuerza la mediación como vía alternativa a la vía judicial y regula los concursos de microempresas, ha reabierto el debate sobre la eficacia del actual sistema concursal en España. El economista, abogado y socio de Inmextia Consultores, Juan Luis Gordon, ha advertido de los "riesgos de inseguridad jurídica, retrasos procesales y desconfianza ciudadana que esta normativa está generando".

En el contexto de uno de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide --seguido por Europa Press-- 'Las nuevas tecnologías en la mediación y en los concursos de microempresas', Juan Luis Gordon, ha expuesto una crítica firme al nuevo marco jurídico, al que considera "precipitado y deficiente".

Gordon ha alertado de que uno de los principales retos que enfrentan los profesionales es "la indeterminación de la ley". A su juicio, "como los juzgados funcionan como reinos de taifas, cada juez interpreta la norma a su manera, lo que genera una inseguridad jurídica y un caos horrible".

Ha afirmado que esta situación "ha derivado en una creciente desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial". "Hay jueces que admiten un intento de mediación mediante un burofax, y otros que no lo admiten. Esa disparidad es inaceptable", ha recalcado.

Respecto al procedimiento de microempresas, Gordon se ha mostrado contundente: "No creo en él. Es un error y una metida con calzador. No funciona absolutamente para nada". Ha señalado con dureza la plataforma digital habilitada para tramitar estos concursos, señalando que "genera errores increíbles y no recoge toda la información que debería".

SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES Y USO DE TECNOLOGÍAS

Para él, hubiera sido más eficaz mantener "la demanda clásica y utilizar modelos económicos que demuestren la insolvencia, o recurrir a planes de pago bien estructurados".

Además, ha denunciado que la normativa actual ha generado un "vacío legal" con el artículo 37 bis de la ley concursal, que permite tramitar concursos sin masa y sin control judicial efectivo. "Eso está provocando una evasión y un fraude de ley increíble. Es una aberración", ha afirmado. Según su experiencia, la reforma de la ley debería ser total: "Hay que hacerla de nuevo, desde el principio".

A su parecer, la estrategia ante esta situación es "clara". "Intento que las empresas no entren en concursos. Si puedo evitar el procedimiento de microempresas, lo hago. Prefiero utilizar mecanismos preconcursales, como comunicaciones previas o acuerdos de reestructuración homologados, siempre fuera de los juzgados". Ya que ha añadido que "Los juzgados se eternizan y no consigo la rapidez suficiente para sacar a las empresas de la insolvencia".

En cuanto al papel de las nuevas tecnologías, ha destacado que "el que no sepa manejar inteligencia artificial está fuera del mercado". Por ello, Gordon ha reconocido el potencial de herramientas como 'ChatGPT', 'Claude' o 'Copilot' para optimizar tareas legales y contables, aunque ha matizado que "lo difícil no es redactar una demanda con IA, sino saber utilizarla bien".

También ha lamentado que "todavía hay muchos abogados que no tienen ni idea de cómo usar herramientas informáticas", lo que, en su opinión, "limita la modernización del sector".

Sobre la reciente normativa que obliga a una formación continua anual para auditores y profesionales acreditados, se ha mostrado escéptico: "Hay que replantearse los modelos formativos. Mucha gente asiste a los cursos solo para cumplir, pero sin aprovecharlos". Proponiendo un sistema "más estricto, controlado y útil".

En relación con la cultura de la mediación en España, ha sido asegurado que "estamos infinitamente lejos de los estándares europeos. La única mediación que medio funciona es la familiar". Aunque ha expresado su deseo de que "la situación mejore", ha advertido que "si no se regula bien la ley de mediación y la eficiencia procesal, esto no va a funcionar. La gente acabará eludiendo al mediador con intentos formales como un burofax".

Por tanto, Gordon ha defendido una "apuesta clara" por la mediación mercantil y los instrumentos preconcursales como solución realista a la crisis empresarial. "Hay que sacar los procedimientos de los juzgados y construir un marco claro, eficaz y con seguridad jurídica. De lo contrario, las empresas seguirán muriendo en el proceso", ha sostenido.