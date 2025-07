La abogados de Córdoba rinden homenaje a la labor esencial de la Abogacía de Oficio

CÓRDOBA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha conmemorado este viernes el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con un acto institucional cargado de reconocimiento, memoria y reivindicación, pues la jornada ha servido para visibilizar el compromiso diario de los abogados que, con vocación y entrega, garantizan el acceso a la justicia a las personas más vulnerables.

Según ha indicado la institución colegial en una nota, la vicedecana del colegio, Concepción Ortega, ha abierto el acto destacando que "la Abogacía de Oficio sostiene el Estado de Derecho" y ha subrayado que, a pesar de las reivindicaciones aún pendientes, "hay mucho que agradecer y celebrar". Asimismo, Ortega ha puesto en valor la función social de los letrados y letradas del Turno de Oficio, quienes prestan un servicio público imprescindible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por su parte, Sofía Fuentes, diputada responsable de la Comisión de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, ha ofrecido algunos datos destacados sobre la actividad durante el año 2024, entre los que ha destacado que "este servicio público esencial que es la Justicia Gratuita ha estado cubierto por 686 profesionales, quienes, durante los 365 días del año, han garantizado el acceso a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables".

El número de solicitudes de Justicia Gratuita registrado por el Colegio "ascendió a 15.552, lo que supone un leve descenso frente a 2023, cuando se recibieron 15.695. Se confirma así, que se mantiene la demanda de este servicio año tras año", ha añadido Fuentes.

En este mismo periodo, se turnaron 10.193 asuntos, en su mayoría referentes a la jurisdicción penal, y se realizaron 11.888 asistencias en turno de guardia, en su mayoría relativas a asistencia al detenido.

Por otro lado, Fuentes ha alertado de la "preocupante disminución de profesionales adscritos al Turno de Oficio en los últimos años", y ha insistido en que "la baja remuneración y la falta de reconocimiento institucional están poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema".

Asimismo, ha reclamado una "actualización urgente de los baremos", el pago de todas las actuaciones y una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "que responda a las necesidades actuales y dignifique esta labor".

Durante el acto se ha rendido homenaje a ocho letrados que han cumplido 25 años de servicio en el Turno de Oficio, reconociendo su trayectoria con la entrega de los Diplomas de la Justicia Gratuita. Los profesionales homenajeados han sido Antonio Jesús Serrano; Iñigo Crespo; David García; Marina Pérez; Jerónimo Domínguez; Carmen Calvo; Julián Velasco y Francisco José Bellido.

MENCIÓN HONORÍFICA

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la entrega de una mención honorífica a título póstumo a la letrada María del Carmen Fernández, fallecida recientemente, y quien dedicó su vida profesional a la abogacía de oficio. El reconocimiento fue recogido por su hija y acompañado de unas palabras de homenaje de su compañero Juan José Guerrero.

En la clausura del acto, Sofía Fuentes ha hecho un llamamiento a las instituciones para "avanzar en el reconocimiento real" de la Justicia Gratuita y ha recordado que "este servicio no puede seguir dependiendo exclusivamente de la vocación de quienes lo ejercen". "El Turno de Oficio no es una solución de segunda, ni un servicio residual: es la garantía de que nadie queda fuera del sistema por no tener recursos", ha afirmado.

El colegio ha reiterado su compromiso con este modelo de justicia y ha reclamado más recursos, nuevos turnos especializados --como el de infancia y adolescencia-- y la mejora urgente de las condiciones laborales de los profesionales. "Dignificar a la abogacía de oficio es fortalecer todo el sistema judicial", ha concluido la diputada.