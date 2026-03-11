Abordan en la EASP en Granada el desarrollo de nuevas terapias y tecnologías diagnósticas

Apertura de la jornada sobre el Perte para la Salud de Vanguardia - IBS.GRANADA

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores y representantes de instituciones y empresas han abordado en una jornada celebrada este miércoles en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), en Granada, el desarrollo de nuevas terapias, tecnologías diagnósticas y proyectos de innovación sanitaria.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la Salud de Vanguardia es un programa de inversiones y reformas del Gobierno, apoyado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que avanza para que España sea "un referente internacional en ciencia, innovación y tecnologías digitales aplicadas a la salud, en torno a un ecosistema mucho más cohesionado".

Así lo ha indicado en una nota de prensa el Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.Granada), organizador de la jornada con el Comisionado Perte Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha reunido a representantes institucionales, investigadores y empresas para analizar el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos vinculados a esta iniciativa estratégica del Gobierno.

El acto ha contado con una apertura institucional en la que han participado representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto de Salud Carlos III, la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada (UGR) y las principales instituciones sanitarias y científicas del territorio.

Durante su intervención, la directora científica del ibs.Granada, María José Sánchez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la investigación biomédica y reforzar la colaboración entre instituciones científicas, hospitales y empresas.

"El Perte para la Salud de Vanguardia supone una oportunidad para fortalecer la investigación biomédica traslacional y favorecer la colaboración entre distintos actores del sistema de I+D+i. Este tipo de iniciativas contribuye a que los avances científicos puedan trasladarse progresivamente a la práctica clínica y al sistema sanitario", ha señalado.

Por su parte, la comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Raquel Yotti, ha destacado el alto nivel científico de los proyectos de investigación biomédica desarrollados en Granada y ha trasladado el compromiso del Gobierno de España para continuar impulsando la ciencia, la innovación y las tecnologías digitales que mejoran la salud de las personas, y generan oportunidades de crecimiento económico.

"Los proyectos que hoy se presentan en Granada demuestran que a través de la ciencia y la innovación podemos impulsar una transformación profunda del sistema sanitario, basada en la prevención, en el diagnóstico temprano, tratamientos más precisos, y en el uso inteligente de los datos. Desde el Gobierno de España continuaremos apostamos por la ciencia y la innovación al servicio de la salud, al servicio de las personas", ha indicado Yotti, que ha estado acompañada por el subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, afirmó que desde la Junta de Andalucía son "conscientes de la importancia estratégica del sector salud y del papel que puede desempeñar en la transformación económica y social". "Por ello trabajamos para fortalecer el sistema sanitario, impulsar la investigación biomédica y favorecer entornos de colaboración donde el talento, el conocimiento y la iniciativa empresarial puedan convertirse en innovación, empleo cualificado y desarrollo", ha añadido.

"Nuestro compromiso es seguir apoyando iniciativas que permitan aprovechar oportunidades como el Perte de Salud de Vanguardia y consolidar a Andalucía, y a Granada en particular, como un referente en investigación, innovación sanitaria y transferencia de conocimiento", ha indicado Granados.

"Desde la Junta seguiremos promoviendo este tipo de iniciativas para identificar proyectos estratégicos, canalizar inversiones y convertir el potencial de nuestro ecosistema sanitario y científico en avances reales que mejoren la vida de las personas y contribuyan al progreso de Andalucía", ha resaltado el delegado.

La jornada ha incluido varias mesas de trabajo dedicadas al impacto del Perte en el ámbito científico y tecnológico. En la primera de ellas se ha abordado específicamente el impacto de esta iniciativa en el ibs.Granada, con la participación de la directora general del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, y de la directora científica del instituto granadino.

Posteriormente, el encuentro ha acogido una mesa dedicada a ciencia, innovación y colaboración para mejorar la salud, en la que investigadores del ibs.Granada, la UGR, hospitales universitarios y empresas biotecnológicas han presentado distintos proyectos de investigación y desarrollo.

Entre las iniciativas presentadas se encuentran proyectos relacionados con nuevas tecnologías para la detección del cáncer, el desarrollo de terapias celulares avanzadas, el uso de nanopartículas con potencial terapéutico, herramientas digitales para el diagnóstico o sistemas tecnológicos para mejorar la evaluación y rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas.

Asimismo, durante la jornada también se han presentado proyectos en el ámbito de la biofabricación y la medicina regenerativa, como el desarrollo de modelos de córnea artificial para el tratamiento de úlceras corneales graves o nuevas estrategias de bioingeniería orientadas a la reparación de tejido neural.

El encuentro ha permitido poner en valor la colaboración entre centros de investigación, hospitales, universidades y empresas como elemento clave para impulsar la innovación en salud y favorecer la transferencia de conocimiento al sistema sanitario.

La jornada ha concluido con un acto de cierre institucional en el que los responsables científicos han destacado el papel del Perte para la Salud de Vanguardia como instrumento para "impulsar la investigación biomédica y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y terapias orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades".