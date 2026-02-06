Abren el camino de acceso a Aguas Blancas (Granada) a vehículos todoterreno pero piden precaución

Imagen del río Aguas Blancas desbordado tras el paso de la borrasca 'Leonardo' el pasado miércoles - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han logrado llegar a la pedanía de Aguas Blancas, en Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, donde permanecían aisladas 120 personas a las que se había dado paso por un camino con vehículos todoterreno, confirmando que la vía es segura y practicable para este tipo de coches. Se recomienda en cualquier caso extremar la precaución.

Así lo han apuntado en la tarde de este viernes la Subdelegación del Gobierno en Granada y la Guardia Civil, cuyos efectivos han iniciado la asistencia a los vecinos y la gestión de evacuaciones voluntarias. Tras la retirada con maquinaria de grandes piedras del camino, podría ser transitable con vehículos todoterreno si bien, han detallado desde el Ejecutivo central, "no se descarta posibles desprendimientos con lo que se recomienda extremar la precaución".

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Dúdar han desarrollando labores de progresión y limpieza en esta ruta alternativa este viernes con el objetivo de "habilitarla como vía de evacuación para Aguas Blancas", aislada al tráfico rodado. Los trabajos se realizaron en el Camino Pinos Genil-Aguas Blancas, y comenzaron a las 12,20 horas. El alcalde de Dúdar, Nicolás González, ha participado en la dirección de las actuaciones sobre el terreno según han detallado desde la Benemérita.

Se ha estado empleando maquinaria para la retirada de grandes rocas y otros obstáculos que impiden el paso. Esta actuación buscaba "garantizar una alternativa segura de acceso y evacuación", mientras continúan las labores de seguimiento y coordinación ante las incidencias en la zona.

Como resultado, a las 13,20 horas, la maquinaria pesada que trabajaba desde Pinos Genil, también en el cinturón granadino, y la que operaba desde la propia urbanización han logrado encontrarse, completando la limpieza técnica de todo el recorrido. Tras la retirada de obstáculos y piedras de grandes dimensiones, el itinerario quedó despejado.

Tras ello, la Guardia Civil inició la fase de verificación final para comprobar que la vía es segura y practicable para vehículos todoterreno. El objetivo inmediato ha sido completar la progresión por el carril y establecer contacto físico con los vecinos que permanecían aislados.