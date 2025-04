Absuelto el alcalde de Alhama de Granada tras ser juzgado por negociaciones prohibidas a funcionarios

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada ha absuelto al alcalde de Alhama de Granada, Jesús Ubiña, del PP, al considerar que "no incurrió en incompatibilidad al simultanear su actividad profesional" con su responsabilidad pública tras la investigación que se abría contra él en 2016 por la presunta comisión de un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

La sentencia, consultada por Europa Presss, surge después de la vista oral que se celebraba en este órgano judicial el pasado 21 de febrero de 2025, con asistencia del acusado, y en el que la Fiscalía le pidió en sus conclusiones tras el juicio cuatro años de suspensión de empleo o cargo público por la presunta comisión del citado ilícito. La defensa interesaba la libre absolución.

En la sentencia, de fecha del pasado 24 de marzo y contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, el Juzgado de lo Penal señala como "un hecho acreditado y no discutido que Jesús Ubiña vino desempeñando en un estudio o gabinete particular situado en la localidad de Alhama de Granada su actividad profesional como ingeniero técnico agrícola y en tal actividad particular asesoraba a particulares y elaboraba proyectos sujetos a la concesión de la correspondiente licencia municipal o a la aprobación de un proyecto de actuación".

"Dicha actividad profesional o particular la desarrolló durante el tiempo que desempeñó actividades representativas en la corporación de Alhama de Granada, primero durante el periodo 2011-2015 en que fue designado concejal y desde junio de 2015 en adelante" en que tras ser elegido edil fue nombrado alcalde, detalla.

"Al inicio de sus cargos representativos el encausado declaró sus bienes y actividades, haciendo constar que trabajaba en un despacho privado como ingeniero agrónomo del que es titular y como resulta del informe emitido" por la Secretaría General del Ayuntamiento de Alhama de Granada de 29 de noviembre de 2016 "el encausado no incurrió en incompatibilidad al simultanear su actividad profesional con su actividad pública", añade.

La investigación se abría contra Ubiña en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja, en el Poniente de Granada, por supuestamente dar cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su estudio de arquitectura en su etapa de concejal de Hacienda en Alhama tras un decreto de denuncia que interpuso la Fiscalía Provincial.

El Ministerio Público abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir la denuncia de un particular el 1 de junio de 2015 en la que se relataban una serie de supuestas irregularidades urbanísticas que se habrían estado perpetrando en el Ayuntamiento de Alhama de Granada, "incluyendo una instrucción aprobada por el pleno municipal el 28 de septiembre de 2014, supuestamente con la finalidad de dar cobertura legal a construcciones ilegales que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana, por estar vinculadas sus licencias de obras y proyectos al estudio de arquitectura".