La Academia de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén) iniciará su actividad el 16 de febrero con 150 alumnos

Visita a la Academia de la Guardia Civil de Úbeda antes de su reapertura - DELEGACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA

ÚBEDA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Academia de la Guardia Civil de Úbeda iniciará su actividad el 16 febrero con 150 alumnos que aspiran a formarse como suboficiales. Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha visitado este miércoles las instalaciones de esta academia para conocer de primera mano el avance de los trabajos de rehabilitación impulsados por el Ministerio del Interior.

Estas actuaciones, que cuentan con una inversión inicial de 750.000 euros, permitirán la reincorporación del centro al sistema de formación del Instituto Armado tras más de tres décadas sin actividad.

Fernández se ha referido también al impacto económico que ello supondrá para la ciudad ubetense. Durante el recorrido, en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y mandos del Instituto Armado, el delegado, que ha comprobado el alcance de esta primera fase.

"Los trabajos se han centrado en la modernización funcional, energética y normativa de las infraestructuras existentes, con el objetivo de adaptarlas a las necesidades actuales y futuras de la institución", ha dicho Fernández,

Asimismo, el delegado ha subrayado que "el compromiso del Gobierno de España con esta infraestructura es firme, al tratarse de un proyecto clave para la formación de suboficiales de la Guardia Civil".

En esta fase inicial, los trabajos se han centrado en la rehabilitación de más de 9.600 metros cuadrados, donde se ubicarán las áreas de aulas, vestuarios, oficinas y espacios comunes destinados al alumnado y al personal docente. Uno de los ejes centrales de la actuación consiste en la reforma del edificio correspondiente al salón de actos-salón de recreo de alumnos, construcción estructurada en tres niveles con usos educativos, recreativos y representativos.

La Unidad Funcional Aulario ha sido objeto de una intervención selectiva en sus plantas baja y primera, con la renovación de los núcleos de aseos de las plantas afectadas por las obras, las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y climatización, además de la actualización de los sistemas de iluminación mediante tecnología LED.

"Las intervenciones realizadas han reforzado las condiciones de seguridad, optimizado el rendimiento energético y actualizado la operatividad de la Academia, dejándola en disposición de acoger una actividad formativa intensiva y adaptable, con una capacidad inicial para 440 personas y previsión de ampliación futura", ha indicado Fernández.

En la Unidad Funcional Vestuarios, la reforma ha tenido un carácter más integral, especialmente en lo relativo a la renovación de baños, redes de agua, saneamiento, electricidad y producción de agua caliente sanitaria mediante sistemas de alta eficiencia energética.

Igualmente, también se han desarrollado pequeñas actuaciones de carácter puntual en otros dos edificios ubicados en la parte histórica de la Academia: el destinado a gimnasio-tatami y el pabellón polideportivo, centradas en la adaptación funcional de los espacios y la eficiencia energética.

Asimismo, Fernández ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda y de la Diputación de Jaén para hacer posible la puesta en marcha de esta infraestructura, "históricamente demandada por la ciudad".

Por otro lado, Pedro Fernández ha destacado que el Gobierno de España "mantiene desde hace años una apuesta sostenida por reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", lo que se traduce en convocatorias sucesivas de empleo público destinadas a "recuperar, ampliar y consolidar las plantillas, alcanzando cifras sin precedentes en la etapa democrática".

Como muestra de ello, ha señalado la última oferta aprobada, que compone de 6.032 plazas, de las que 3.118 corresponden a la Guardia Civil. Según ha señalado el delegado, "estos datos han permitido impulsar una convocatoria sin precedentes de 400 plazas de suboficiales, una parte de las cuales se formará en la Academia de Úbeda".

Fernández también ha añadido que esta circunstancia tendrá también "un efecto positivo sobre el municipio, ya que el alumnado, que accede a la formación en condición de funcionario y en régimen externo, residirá fuera del recinto, lo que supondrá un incremento de la actividad económica vinculada al alquiler de viviendas, la hostelería y el ocio".

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda ha subrayado que la reapertura de la Academia de la Guardia Civil supone "un hito muy importante para la ciudad y responde a una reivindicación histórica de la ciudadanía ubetense". Así, la regidora ubetense ha puesto en valor que "en el plazo de una semana, este proyecto será una realidad con la llegada de los alumnos y alumnas, tras un proceso en el que ha sido fundamental la colaboración entre administraciones".

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en el proyecto de intervención en el entorno de la Academia", ha señalado la alcaldesa, quien ha agradecido el compromiso de la Diputación de Jaén, de la Dirección General de la Guardia Civil y, de manera muy especial, del Gobierno de España, "cuya voluntad ha sido clave para hacer realidad este sueño para Úbeda".

En esta línea, Francisco Reyes ha destacado que "se trata de un proyecto importante para Úbeda, que ha requerido la colaboración de distintas instituciones y que da respuesta a una necesidad de la Guardia Civil en nuestro país".

Así, ha agradecido "al Gobierno de España la decisión de reabrir esta Academia, que responde a las necesidades de formación de este cuerpo y permite que este espacio recupere su actividad casi tres décadas después".

Asimismo, ha reconocido el esfuerzo y el trabajo que está realizando la Guardia Civil para que este proyecto sea una realidad lo antes posible y para que el próximo mes de febrero se reciba a los primeros suboficiales en su fase de formación, y ha felicitado a Antonia Olivares, alcaldesa de Úbeda, "por su empeño y trabajo".

Igualmente, Reyes ha mostrado su satisfacción por la colaboración de la Diputación Provincial en la financiación de las obras de esta academia y ha señalado que, "en estos momentos, se está finalizando la redacción de un proyecto, con una inversión cercana a los 700.000 euros, que permitirá actuar tanto en una parte del edificio principal como en la fachada de la Academia de la Guardia Civil".

Para concluir, Reyes ha felicitado a los responsables de la Guardia Civil que están al frente de esta obra porque "no es fácil ejecutar una actuación de este tipo y, además, en un tiempo récord".