La Academia Latina de la Grabación reconoce a Raphael como Persona del Año 2025 y le homenajea con un concierto tributo

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Raphael será reconocido este miércoles Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación. El cantante de Linares (Jaén) será homenjaeado por sus más de seis décadas de carrera, que lo han convertido en un embajador de la música latina a nivel mundial.

Raphael será homenajeado en una gala especial con un concierto tributo que incluirá versiones de su famoso repertorio interpretadas por un grupo de notables artistas y amigos. Será este miércoles en Las Vegas durante la Semana Latin Grammy.

"Nos sentimos muy orgullosos de rendirle este merecido homenaje a Raphael por una carrera artística ejemplar que ha trascendido fronteras e idiomas", comentó en junio Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, cuando se dió a conocer el reconocimiento, al tiempo que subrayó "su estilo inconfundible, su resiliencia y su constante reinvención", que "lo han mantenido vigente a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores de la música latina".

Tras conocer el nombramiento como Persona del Año, Raphael aseguró que se sentía "profundamente agradecido" con La Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento que ha soñado recibir "desde hace muchos años". "Ser nombrado Persona del Año me emociona muchísimo. Es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música", dijo el artista.

El cantante ha superado en 2025 un linfoma cerebral, diagnosticado a finales de 2024, y recientemente ha anunciado su regreso a los escenarios con 'Raphaelísimo', una nueva gira con la que recorrerá España y América Latina.

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios. Los artistas previamente homenajeados son Carlos Vives (2024), Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017) o Marc Anthony (2016), entre otros.