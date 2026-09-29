Las acampadas por una vivienda digna continuarán durante la noche en Cádiz, Málaga y Sevilla tras conocerse el decreto

Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen. - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acampadas instaladas desde el pasado lunes en distintos puntos de Andalucía contra los desahucios y en favor de una vivienda digna continuarán esta noche de martes en Cádiz, Málaga y Sevilla, tras conocerse este martes los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. En Córdoba, en cambio, el asentamiento ha sido levantado hasta la celebración de una concentración el próximo domingo.

Las organizaciones mantienen sus movilizaciones después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes dos reales decretos en materia de vivienda que contemplan, entre otras medidas, la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición hasta 2028 de la compra de viviendas por parte de los llamados 'fondos buitre', la prórroga durante dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y la renovación automática de los alquileres. El Gobierno ha solicitado además al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para la convalidación de ambos decretos.

Según el balance recabado por Europa Press en las ocho provincias andaluzas, en Granada, Almería, Jaén y Huelva no constan acampadas. No obstante, este martes se ha celebrado en Almería una concentración a las 19,00 horas en la Puerta de Purchena, que ha reunido a unas 300 personas, según los datos de la Policía Nacional. En Huelva, por su parte, se celebraron concentraciones el pasado lunes en la avenida de Andalucía.

En Cádiz, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha decidido continuar con la acampada, que durante la noche del pasado lunes contó con el apoyo de más de 40 personas en la plaza del Palillero. Durante este martes se han organizado talleres sobre vivienda y sobre la denominada Ley Mordaza, entre otras cuestiones. El sindicato también ha planteado la celebración de una manifestación estatal por la vivienda el próximo fin de semana, aunque ha señalado que la fecha dependerá de cada municipio.

En Córdoba, la acampada convocada por la plataforma se ha levantado este martes después del almuerzo, una vez conocido el acuerdo del Consejo de Ministros. La plataforma ha convocado una manifestación para el próximo domingo, 4 de octubre, que partirá a las 19,00 horas de la plaza de Costasol y concluirá ante el Ayuntamiento de Córdoba.

La acampada comenzó en la noche del lunes, al término de una manifestación promovida por esta plataforma en la que participaron cerca de 1.000 personas. La protesta estuvo protagonizada por más de un centenar de personas, que pernoctaron en unas 25 tiendas de campaña instaladas junto a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno de España, en la plaza de la Constit

El movimiento por la vivienda en Málaga ha anunciado que las tiendas de campaña instaladas en la plaza de la Constitución de la capital permanecerán, al menos, una noche más, después de que decenas de personas hayan acampado desde el pasado lunes para exigir soluciones a las administraciones. Así se ha acordado en una asamblea abierta celebrada este martes en el mismo lugar.

No obstante, un miembro del Sindicato de Inquilinas de Málaga ha aclarado a Europa Press que actualmente no hay una fecha fijada para el fin de la acampada en la plaza de la Constitución. "Se irá viendo sobre la marcha. Si seguimos aquí, lo decidiremos día tras día en asamblea", ha explicado.

Al término de la reunión, se ha leído un manifiesto y varios representantes de asociaciones, sindicatos y colectivos sociales han tomado la palabra para reivindicar "el acceso a una vivienda digna, el fin de los desahucios y el fin de la especulación y la turistificación". A las 20,30 horas ha comenzado el 'Acampada Fest', un concierto en el que han participado varios artistas malagueños.

Igualmente, el movimiento por la vivienda en Málaga ha anunciado una nueva movilización para el próximo sábado, 3 de octubre. Un miembro del colectivo 'Un Techo por Derecho' ha aclarado a esta agencia que el recorrido se decidirá "a lo largo de estos días" en la plaza de la Constitución.

Por último, en Sevilla, el Sindicato de Inquilinas de Sevilla ha comunicado este martes que ha decidido mantener una noche más la acampada instalada en las Setas de la Encarnación, después de que el pasado lunes pernoctaran 26 tiendas de campaña y unas 5.000 personas participaran en la movilización, según las cifras ofrecidas por la organización sindical. Así lo han anunciado durante la asamblea celebrada este martes, a la que han asistido el futbolista del Real Betis Balompié Héctor Bellerín y los miembros de la banda de música indie rock Vera Fauna.

Asimismo, el Sindicato de Inquilinas ha acordado una nueva asamblea para las 20,00 horas del próximo miércoles, 30 de septiembre, con el objetivo de reevaluar la continuidad de la acampada en este mismo enclave sevillano. Además, el sindicato ha programado charlas, talleres y actuaciones para las próximas jornadas. La primera actuación correrá a cargo de la cantaora flamenca hispalense María Palomo, que actuará tras la finalización de la asamblea de este martes.

Durante la jornada del miércoles, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ibán Díaz, impartirá a las 11,30 horas la charla 'El problema de la vivienda'. A su término, previsto para las 13,00 horas, varios militantes del sindicato organizarán un taller de pancartas. Antes de la mencionada asamblea del miércoles, a las 19,30 horas, se ha programado el taller 'Ley de Arrendamientos Urbanos'.