El IPC se dispara al 4,9% en septiembre, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025.

"La inflación general se sitúa en septiembre en el 4,9% interanual, la causa principal es el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de que el 'shock' energético derivado de la guerra en Irán continúa. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025", han señalado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, el INE ha apuntado que en el aumento del IPC hasta el 4,9% también han influido, aunque en menor medida, los paquetes turísticos, cuyos precios han bajado menos este mes de septiembre que en el mismo mes del año pasado.

En todo caso, Estadística publicará los datos definitivos del IPC de septiembre el próximo 14 de octubre, cuando se podrán conocer con más detalle los productos de la cesta de la compra que más tiraron al alza de los precios.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE AUMENTÓ HASTA EL 3,1%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en septiembre aumentó dos décimas, hasta el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Con el incremento de septiembre, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,2% para el noveno mes del año, según apunta Estadística.

NUEVO ESCUDO ANTICRISIS

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno.

Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

El Ejecutivo no ha detallado todavía el contenido concreto de la norma, aunque sí ha avanzado que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre.

Además, el Gobierno pretende mantener una perspectiva de medio y largo plazo, con medidas dirigidas a reducir la dependencia energética de España e impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía.

"Desde el inicio de la guerra, el Gobierno ha aprobado ya dos paquetes de medidas del Plan de Respuesta, el primero llegó apenas 20 días después del estallido del conflicto, y en junio se prorrogó y se rediseñó. Gracias a estas medidas, la inflación ha llegado a moderarse hasta un punto en algunos meses y los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel", ha insistido el Departamento capitaneado por Carlos Cuerpo.

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