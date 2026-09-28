Alcalde de Sevilla agradece el apoyo tras un "pequeño susto" durante su intervención en un foro:"Debo reposar unos días"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una entrevista concedida a Europa Press. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas después de haber tenido que ser trasladado este lunes a un centro médico tras sufrir una indisposición durante su intervención en el Foro ABC Azvi. Asimismo, ha señalado que ha sido "un pequeño susto", aunque deberá "reposar unos días por indicación médica".

Así lo ha trasladado en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha señalado que "hay momentos en los que lo primero es la salud".

En un mensaje en redes sociales, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha trasladado su "afecto" a Sanz y le ha deseado una "pronta recuperación".

"Espero que las pruebas vayan bien y que pronto pueda volver a casa", ha destacado el socialista, que ha enviado un afecto al regidor.

A estos deseos de pronta recuperación se ha sumado la concejala socialista Sonia Gaya, quien ha empleado de igual forma sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo. "Me sumo a los deseos de que todo vaya bien".