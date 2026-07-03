La accesibilidad en la industria cultural centrará la Madrid Accessibility Week que organizan UJA y Fundación ONCE

Cartel de la Madrid Accessibility Week 2026. - UJA

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La accesibilidad en la industria musical y cultural centrará la Madrid Accessibility Week, la semana presencial del Máster en Accesibilidad para Smart City La Ciudad Global, desarrollada por la Universidad de Jaén en colaboración con Fundación ONCE.

En su duodécima edición, prevista del 6 al 9 de julio en XTalento Digital, se ha consolidado como "punto de encuentro entre alumnado y profesorado en el que se dan cita tanto egresados como especialistas relacionados con la accesibilidad y el diseño para todas las personas", según ha informado este viernes la UJA.

La Madrid Accessibility Week mantendrá su estilo y se desarrollará mediante aspectos relacionados con la temática que, en esta ocasión, profundizará en la accesibilidad en la industria musical y en eventos culturales.

Contará con "personas claves en el ámbito", como la directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak Ulanosky, quien presentará 'El Plan de Derechos Culturales 2025-2030' del Gobierno de España. Por su parte, la directora de PR, Impacto Social y Educación de LIVE Nation Spain, Ana Gómez de Castro, hablará de 'La industria musical y los retos en materia de accesibilidad'.

Además, se mostrarán las buenas prácticas llevadas a cabo por el Movistar Arena Madrid de la mano del director de Emergencias y Seguridad de este espacio, Juan Carlos Ruiz. También se impartirá un taller experiencial a cargo de Miriam Franco de Pablos, de Ingeniería de Seguridad del Movistar Arena, y Almudena Requena Castaño, responsable de su Área de Ticketing.

Por otro lado, se han programado mesas redondas de alta especialización, coordinadas por Raquel García, responsable Fundación Music for All, o Cristian Suárez, técnico en el Departamento de Tecnologías Accesibles en Fundación ONCE, entre otros.

También está prevista la presentación de 'Buenas prácticas en organización de eventos', por parte de la subdirectora adjunta de Acción Social y Transparencia de la Dirección de Relaciones Institucionales de Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio SA, Vanessa San José.

Igualmente, habrá una serie de conferencias vinculadas con la innovación por parte de Noelia Cuenca Galán, directora general de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, entre otras, y se presentará la publicación 'Madrid accesibility week 2026'.

El programa también incluye actividades abiertas al público, como conferencias, ponencias, talleres, mesas de debate y presentación de proyectos. También habrá visitas a la X Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE 'Ilusión o realidad. Una cuestión de percepción' y a la exposición 'Serendipia. El azar buscado'.

A ello se sumarán, "conversaciones cercanas", como la que se mantendrá con Jaime Gandía (Supersubmarina) sobre festivales y accesibilidad, donde se expondrán propuestas desde la experiencia.