Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos ser anfitriona de la final de la Copa del Mundo 2030 que organiza junto a España y Portugal a cambio de apoyos, según informó este miércoles The Times.

El diario británico, que ya adelantó la información de la propuesta frustrada de Infantino del FIFA Forward Enterprise (FFE), escribió este miércoles sobre la "búsqueda desesperada" de apoyos por parte del presidente para seguir al mando de la FIFA cuando termine su mandato en 2027.

Infantino está contra la pared después de ese proyecto que quiso llevar a cabo, meter inversión privada en el Mundial, y que sufrió el revés mayoritario del fútbol, encabezado por la UEFA y su amenaza de boicot. Además, Confederaciones de todo el mundo señalaron la mala gobernanza y la deficiente gestión ante semejante propuesta.

Así, el dirigente suizo, al frente de la FIFA desde 2016, no para de escuchar voces autorizadas en el mundo del fútbol exigiendo su dimisión. En su estrategia por seguir en el cargo cuando lleguen las elecciones, Infantino busca aliados, además del respaldo del Congreso del organismo que rige el fútbol mundial, reunido este miércoles precisamente en Rabat.

Desde la capital de Marruecos trascendió la información de The Times, que se reafirmó con sus fuentes pese al desmentido de la FIFA. "Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La decisión será tomada por la FIFA en el momento oportuno", dijo un portavoz.

El presidente de la Real Federación Española (RFEF), Rafael Louzán, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la clara intención y trabajo de su equipo para que sea España la anfitriona de ese gran partido por el título, con el Santiago Bernabéu sonando con fuerza, pero en el proceso de selección de sedes, que comenzará en septiembre, está Marruecos también barriendo para casa y buscando sus opciones con el estadio Hassan II de Casablanca.